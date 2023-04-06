В Луганской области военнослужащие Сил обороны уничтожили очередной российский танк Т-90 "Прорыв". Разбитую бронемашину оккупантов записали себе в актив противотанкисты 87-го дивизиона 45-й отдельной артиллерийской бригады ВСУ.
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Бойцы сообщили, что произошел эпизод где-то на линии фронта от Сватово до Кременной, пока еще оккупированных городов.
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"Обнаружили цель, обездвижили, а затем добили", – рапортовали в 45 ОАБр, чей девиз "Железо в сталь – народ в нацию".
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- Ранее в Генштабе заявили, что Т-90М – "результат паразитизма на разработках СССР, их делают поштучно".
- 8 марта 2023 года ВСУ сообщили, что на Донбассе за сутки РФ лишилась пяти танков Т-90, больше всего – у Кременной.
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