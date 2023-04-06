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"Обездвижили и добили". В Луганской области уничтожен российский танк Т-90 Прорыв – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
06.04.2023, 12:40
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В Луганской области военнослужащие Сил обороны уничтожили очередной российский танк Т-90 "Прорыв". Разбитую бронемашину оккупантов записали себе в актив противотанкисты 87-го дивизиона 45-й отдельной артиллерийской бригады ВСУ.

Бойцы сообщили, что произошел эпизод где-то на линии фронта от Сватово до Кременной, пока еще оккупированных городов.

Смотрите видео: Гранатометом шведов сожгли танк Т-90М, ликвидация колонны россиян

"Обнаружили цель, обездвижили, а затем добили", – рапортовали в 45 ОАБр, чей девиз "Железо в сталь – народ в нацию".

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Смотрите видео: Боец ВСУ при помощи джавелина запустил ввысь башню Т-90

Євген Пилипенко
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