В Луганской области военнослужащие Сил обороны уничтожили очередной российский танк Т-90 "Прорыв". Разбитую бронемашину оккупантов записали себе в актив противотанкисты 87-го дивизиона 45-й отдельной артиллерийской бригады ВСУ.

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Бойцы сообщили, что произошел эпизод где-то на линии фронта от Сватово до Кременной, пока еще оккупированных городов.

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"Обнаружили цель, обездвижили, а затем добили", – рапортовали в 45 ОАБр, чей девиз "Железо в сталь – народ в нацию".

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Євген Пилипенко

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