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ВСУ: На Донбассе за сутки РФ лишилась пяти танков Т-90, больше всего техники — у Кременной

Цей матеріал також доступний українською
08.03.2023, 12:43
ВСУ: На Донбассе за сутки РФ лишилась пяти танков Т-90, больше всего техники — у Кременной - Фото
Танк Т-90 армии РФ (Фото: EPA)

Вооруженные Силы Украины уничтожили шесть российских танков на Донбассе за сутки, среди которых — пять новейших Т-90. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый.

По его словам, в направлении Лимана и Купянска враг активен уже несколько недель подряд — оккупанты пытаются атаковать в районах Гряниковки, Белогоровки, Спорного, Выемки, Невского и Федоровки.

"Также они там активны в нанесении артиллерийского огня. Было 184 обстрела за сутки, шесть боестолкновений, где РФ потеряла 48 человек убитыми, 79 ранеными, двое попали в плен", — сказал Череватый.

Он отметил, что на данном направлении противник больше применяет бронетехнику — за сутки были уничтожены танк Т-72, две бронемашины и два склада боеприпасов, на востоке за минуший день РФ потеряла шесть танков, из которых — пять новейших Т-90. 

Смотрите также: Под Кременной РФ пыталась прорваться танками и пехотой. ВСУ устроили "костер" — видео

Дмитро Гриниченко
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война Донбасс потери т-90 Сергей Череватый
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