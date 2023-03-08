ВСУ: На Донбассе за сутки РФ лишилась пяти танков Т-90, больше всего техники — у Кременной
Вооруженные Силы Украины уничтожили шесть российских танков на Донбассе за сутки, среди которых — пять новейших Т-90. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый.
"Также они там активны в нанесении артиллерийского огня. Было 184 обстрела за сутки, шесть боестолкновений, где РФ потеряла 48 человек убитыми, 79 ранеными, двое попали в плен", — сказал Череватый.
Он отметил, что на данном направлении противник больше применяет бронетехнику — за сутки были уничтожены танк Т-72, две бронемашины и два склада боеприпасов, на востоке за минуший день РФ потеряла шесть танков, из которых — пять новейших Т-90.
- Череватый заявлял, что приезд украинских генералов в Бахмут — это маркер того, что ВСУ будут бороться за каждый метр земли.
- Пригожин имитирует пребывание в Бахмуте и распространяет фейк об "окружении" города.
- 6 марта Зеленский провел очередное заседание Ставки, ключевой темой была оборона Бахмута. Залужный и Сырский высказались за продолжение оборонной операции и дальнейшее усиление позиций.
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