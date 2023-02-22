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Под Кременной РФ пыталась прорваться танками и пехотой. ВСУ устроили "костер" — видео видео

Цей матеріал також доступний українською
22.02.2023, 09:27
Уничтожение техники в районе Кременной (Фото: скриншот с видео)
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В районе Кременной российские оккупанты пытались устроить прорыв силами танковой и пехотной рот, однако Вооруженные Силы Украины разгромили противника. Соответствующее видео уничтоженной техники опубликовал глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

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По его словам, россияне пытались осуществить прорыв украинской обороны силами до одной танковой роты, а также ротой пехоты.

Он отметил, что ВСУ устроили "костер" из танков. 

На опубликованных записях можно увидеть уничтоженную технику захватчиков в лесах под Кременной.

В последние дни армия России начала наступательные действия по пяти направлениям на Донбассе — район Кременной является одним из ключевых для врага, который хочет выйти к Лиману и продолжить попытки полностью захватить Донецкую область. 

Фронт в районе Кременной (Карта: deepstatemap.live)

  • 14 февраля глава Пентагона Остин сказал, что США не видят подготовки масштабного наступления РФ, но позаботятся о защите Украины.
  • Генсек НАТО Столтенберг тем временем отмечает, что прогнозируемое наступление РФ уже наблюдается.
  • 15 февраля министр обороны Резников заявил, что у ВСУ хватит боеприпасов для отражения наступления России, и "ситуация не критичная".

Читайте также: Резников: Ожидаемое всеми российское наступление все еще может произойти

Дмитро Гриниченко
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война луганская область танки потери Кременная
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