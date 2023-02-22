В районе Кременной российские оккупанты пытались устроить прорыв силами танковой и пехотной рот, однако Вооруженные Силы Украины разгромили противника. Соответствующее видео уничтоженной техники опубликовал глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

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По его словам, россияне пытались осуществить прорыв украинской обороны силами до одной танковой роты, а также ротой пехоты.

Он отметил, что ВСУ устроили "костер" из танков.

На опубликованных записях можно увидеть уничтоженную технику захватчиков в лесах под Кременной.

В последние дни армия России начала наступательные действия по пяти направлениям на Донбассе — район Кременной является одним из ключевых для врага, который хочет выйти к Лиману и продолжить попытки полностью захватить Донецкую область.

14 февраля глава Пентагона Остин сказал, что США не видят подготовки масштабного наступления РФ, но позаботятся о защите Украины.

Генсек НАТО Столтенберг тем временем отмечает, что прогнозируемое наступление РФ уже наблюдается.

15 февраля министр обороны Резников заявил, что у ВСУ хватит боеприпасов для отражения наступления России, и "ситуация не критичная".

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Дмитро Гриниченко

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