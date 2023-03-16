Танки россиян Т-90М – результат паразитизма на разработках СССР, их делают поштучно – ВСУ

Основной танк российской армии Т-90М "Прорыв" был создан за счет паразитизма на советских разработках, а сейчас военная промышленность РФ способна производить его только поштучно. Об этом заявил представитель Центра исследований трофейного и перспективного вооружения и военной техники Генштаба ВСУ старший лейтенант Андрей Рудык, передает Military Media Center.

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Подчеркивается, что санкции превратили производство основного российского танка Т-90М из серийного в поштучное, поскольку россиянам приходится использовать микросхемы и чипы невоенного назначения разного происхождения.

По словам Рудыка, Россия имела на вооружении всего 100 танков Т-90М, поэтому сейчас россияне, неся потери и пытаясь прорвать оборону ВСУ, вынуждены расконсервировать старые Т-62 и Т-72.

Представитель ВСУ заявил, что современное российское танкостроение паразитирует на советских разработках, и проиллюстрировал это на примере танка Т-90М "Прорыв", захваченного бойцами ВСУ в сентябре 2022 года, который исследовали специалисты Центра.

По его словам, Т-90М – это советский Т-72Б образца 1985 года с несколькими конструкторскими решениями, в том числе украденными у основных боевых танков Запада.

Одним из подтверждений этого служит используемый в Т-90М комплекс защиты вооружений "Накидка".

"На сегодняшний день мы констатируем, что Т-90М – это верхний предел того, что смог выжать российский ВПК из советских разработок", – сказал Рудык.

3 марта 2023 года военная разведка сообщила, что Россия сейчас не способна производить радиолокационные самолеты А-50.

9 марта представитель ГУР сообщил, что россияне продолжают производить ракеты, но в недостаточном количестве, чтобы продолжать атаковать Украину с той же частотой, что и раньше. Атаку 9 марта они готовили целый месяц.

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Наталія Медведєва

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