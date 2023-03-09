"Месяц работали на эту атаку". В ГУР рассказали о текущей ситуации с ракетами в России

Россияне продолжают производить ракеты, но в недостаточном количестве, чтобы продолжать атаковать Украину с той же частотой, что и раньше, – в частности, на сегодняшнюю атаку им нужно было работать месяц. Об этом в эфире телемарафона сказал представитель Главного управления разведки Андрей Юсов.

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Он отметил, что сегодняшний ракетный обстрел был действительно массированным, но не "беспрецедентным" – разве что если говорить о нетипично большом количестве использованных россиянами "Кинжалов".

"Но у нас были и более массированные ракетные удары, и интервалы между ними были значительно меньше. Оккупанты продолжают ракетный террор, но уже с учетом дефицита высокоточного ракетного вооружения", – сказал Юсов.

По словам представителя ГУР, россияне месяц накапливали ресурсы, в том числе в РФ работало производство, и сегодня оккупанты потратили ракеты, производившиеся в России в течение этого времени.

Юсов сомневается, что в ближайшее время россияне снова смогут устраивать такие же частые и массированные ракетные атаки, как в начале полномасштабной войны.

Отвечая на вопрос о сложившейся ситуации с запасами ракет в РФ, Юсов сказал, что это разные цифры – в зависимости от типов ракет. Если говорить о "Кинжалах", то, по словам Юсова, это "десятки, а не сотни – скажем, более 40". Если же говорить об устаревших С-300, то их у россиян еще тысячи. "Калибров" в РФ сейчас осталось около 7% того количества, которое было в начале большой войны.

Он отметил, что россияне пытаются наверстать нехватку ракет, но производить их в необходимом количестве они уже не могут.

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Оксана Житнюк

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