Россия сейчас не способна производить радиолокационные самолеты А-50 – ГУР

Россия не способна производить радиолокационные самолеты А-50. Об этом сказал представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов, передает ГУР.

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Комментарий Юсова о том, что Россия пока не может производить радиолокационные самолеты А-50, прозвучал на фоне недавнего инцидента в Беларуси, где на аэродроме в Мачулищах беларуские партизаны атаковали дронами российский самолет А-50 и повредили его антенну.

"Всего около 10 разных модификаций подобных самолетов было. Другое дело не сколько их есть, а способность их производить. Вот производить новые подобные самолеты с подобными задачами, по состоянию на сегодняшний день, деградированная промышленность российской федерации не способна", – сказал представитель ГУР.

Юсов отметил, что сотрудничество с Россией становится токсичным, нежелательным и опасным, и зарубежные поставщики реагируют на угрозу вторичных санкций.

26 февраля в BYPOL сообщили о взрывах на военном аэродроме Мачулищи под Минском. В результате взрывов якобы поврежден российский военно-транспортный самолет и снегоуборочная техника.

По данным Беларускі Гаюн, целью атаки был самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50 ВКС РФ.

Глава BYPOL Александр Азаров сообщил, что беларуские партизаны причастны к диверсии в Мачулищах. Они якобы атаковали самолет с помощью дронов. После проведения операции партизаны, по словам Азарова, покинули Беларусь.

У Путина отказались комментировать взрывы в Мачулищах, Минск молчит.

В Воздушных силах ВСУ назвали информацию о повреждении А-50 хорошей новостью, но считают, что это не повлияет на атаки РФ.

Позже BYPOL рассказал, чем атаковали российский самолет в Мачулищах и каков возможный ущерб.

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Наталія Медведєва

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