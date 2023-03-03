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Россия сейчас не способна производить радиолокационные самолеты А-50 – ГУР

Цей матеріал також доступний українською
03.03.2023, 12:04
Россия сейчас не способна производить радиолокационные самолеты А-50 – ГУР - Фото
А-50 (Фото: ГУР МО)

Россия не способна производить радиолокационные самолеты А-50. Об этом сказал представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов, передает ГУР.

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Комментарий Юсова о том, что Россия пока не может производить радиолокационные самолеты А-50, прозвучал на фоне недавнего инцидента в Беларуси, где на аэродроме в Мачулищах беларуские партизаны атаковали дронами российский самолет А-50 и повредили его антенну.

"Всего около 10 разных модификаций подобных самолетов было. Другое дело не сколько их есть, а способность их производить. Вот производить новые подобные самолеты с подобными задачами, по состоянию на сегодняшний день, деградированная промышленность российской федерации не способна", – сказал представитель ГУР.

Юсов отметил, что сотрудничество с Россией становится токсичным, нежелательным и опасным, и зарубежные поставщики реагируют на угрозу вторичных санкций.

  • 26 февраля в BYPOL сообщили о взрывах на военном аэродроме Мачулищи под Минском. В результате взрывов якобы поврежден российский военно-транспортный самолет и снегоуборочная техника.
  • По данным Беларускі Гаюн, целью атаки был самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50 ВКС РФ.
  • Глава BYPOL Александр Азаров сообщил, что беларуские партизаны причастны к диверсии в Мачулищах. Они якобы атаковали самолет с помощью дронов. После проведения операции партизаны, по словам Азарова, покинули Беларусь.
  • У Путина отказались комментировать взрывы в Мачулищах, Минск молчит.
  • В Воздушных силах ВСУ назвали информацию о повреждении А-50 хорошей новостью, но считают, что это не повлияет на атаки РФ.
  • Позже BYPOL рассказал, чем атаковали российский самолет в Мачулищах и каков возможный ущерб.

Читайте также: BYPOL показал видео подготовки к атаке на А-50 под Минском: разведку вел гражданский дрон

Наталія Медведєва
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а-50 гур андрей юсов мачулищи
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