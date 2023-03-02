Общественная организация бывших беларуских силовиков BYPOL опубликовала видео, на котором, как утверждается, запечатлена подготовка к атаке дрона-камикадзе 26 февраля на российский самолет на аэродроме под Минском.

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В организации заявляют, что беларуские партизаны на протяжении двух недель с помощью дронов гражданского назначения, приобретенных в магазине, вели авиаразведку на военном аэродроме Мачулищи.

"Во время одной из успешных операций по разведке дрон не только залетал на охраняемую территорию указанного аэродрома, пролетал вблизи российского военного самолета ДРЛО А-50У, но даже садился на его радиолокационную станцию ("тарелку")", – заявили в BYPOL.

На видео сложно разобрать, где оно было снято, и какие конкретно самолеты находятся на аэродроме. Также неизвестна дата съемки.

26 февраля в BYPOL сообщили о взрывах на военном аэродроме Мачулищи под Минском. В результате взрывов якобы поврежден российский военно-транспортный самолет и снегоуборочная техника.

По данным Беларускі Гаюн, целью атаки был самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50 ВКС РФ.

Глава BYPOL Александр Азаров сообщил, что беларуские партизаны причастны к диверсии в Мачулищах. Они якобы атаковали самолет с помощью дронов. После проведения операции партизаны, по словам Азарова, покинули Беларусь.

У Путина отказались комментировать взрывы в Мачулищах, Минск молчит.

В Воздушных силах ВСУ назвали информацию о повреждении А-50 хорошей новостью, но считают, что это не повлияет на атаки РФ.

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Оксана Житнюк

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