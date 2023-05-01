Резников о танках Leopard и Challenger для ВСУ: Это даже не Mercedes, это Rolls Royce

Министр обороны Алексей Резников заявил: украинские военные считают, что немецкие танки Leopard и британские Challenger – это "даже не Mercedes, а Rolls Royce". Об этом он сообщил в эфире национального телемарафона.

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Глава Минобороны отметил, что пообщался с военнослужащими, которые прошли соответствующие учения и подготовку на иностранных бронированных машинах, а также "имел честь поруководить этой техникой с разрешения экипажа".

"Они все довольны. Когда спросил ребят, овладевших Challenger, – это наши десантники героические: "Можете сравнить "Жигули" и Mercedes – это такая вот разница?" – Они говорят: "Нет, господин министр, это даже не Mercedes, а Rolls Royce", – указал Резников.

Топ-чиновник также рассказал об ощущениях от управления Challenger. По словам главы Минобороны, создается впечатление, будто "ты подумал, что хочешь "влево" и машина уже поворачивает влево".

Резников добавил, что на вооружение в ВСУ пришли "не только танки", но и на подкрепление этих подразделений – Bradly, Marder, Striker и немного легче техника, как Humvee.

27 марта 2023 года немецкое издание Spiegel написало, что в Украину уже прибыли 18 танков Leopard 2 от Германии.

28 марта Резников показал, как танки Challenger 2 катаются по Украине.

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Олег Васьків

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