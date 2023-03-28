Резников показал, как танки Challenger 2 катаются по Украине. Скоро на фронт – видео

Министр обороны Алексей Резников показал танки Challenger 2, которые Великобритания передала Украине. Видео опубликовано в Twitter Резникова.

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"Было очень приятно прокатиться на первом украинском основном боевом танке Challenger 2", – написал министр обороны.

It was a pleasure to take the first Ukrainian Challenger 2 MBT for a spin.

Such tanks, supplied by the United Kingdom, have recently arrived in our country.

These fantastic machines will soon begin their combat missions.

Thank you, @RishiSunak, @BWallaceMP, and the people. pic.twitter.com/zoCRmKdBnN — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) March 28, 2023

Он сообщил, что такие танки, поставленные Великобританией, недавно поступили в Украину.

"Эти фантастические машины скоро приступят к своим боевым задачам. Спасибо, Риши Сунак, Бен Уоллес и весь британский народ", – написал Резников.

21 марта 2023 года заместитель министра обороны Британии баронесса Аннабель Голди заявила, что Великобритания планирует передать Украине бронебойные снаряды с оболочками из обедненного урана.

27 марта сообщалось, что ВСУ завершили обучение на танках Challenger 2.

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Наталія Медведєва

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