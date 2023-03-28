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Резников показал, как танки Challenger 2 катаются по Украине. Скоро на фронт – видео

Цей матеріал також доступний українською
28.03.2023, 09:40
Резников показал, как танки Challenger 2 катаются по Украине. Скоро на фронт – видео - Фото
Танк Challenger 2 MBT (Скриншот видео)

Министр обороны Алексей Резников показал танки Challenger 2, которые Великобритания передала Украине. Видео опубликовано в Twitter Резникова.

"Было очень приятно прокатиться на первом украинском основном боевом танке Challenger 2", – написал министр обороны. 

Он сообщил, что такие танки, поставленные Великобританией, недавно поступили в Украину.

"Эти фантастические машины скоро приступят к своим боевым задачам. Спасибо, Риши Сунак, Бен Уоллес и весь британский народ", – написал Резников.

  • 21 марта 2023 года заместитель министра обороны Британии баронесса Аннабель Голди заявила, что Великобритания планирует передать Украине бронебойные снаряды с оболочками из обедненного урана.
  • 27 марта сообщалось, что ВСУ завершили обучение на танках Challenger 2.

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Наталія Медведєва
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Алексей Резников Великобритания война танк военная помощь Challenger 2
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