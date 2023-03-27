Показали, как ВСУ учились на танках Challenger 2. Фильм от Минобороны Британии – видео

Министерство обороны Великобритании в Twitter опубликовало документальный фильм о том, как украинские военные учились на танках Challenger 2.

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27 марта силовое ведомство Британии сообщило, что ВСУ завершили обучение на Challenger 2. Воины уже возвращаются домой, а танки, как ожидается, будут использованы в будущем наступлении украинских войск.

В получасовом фильме рассказывается о том, как британские военные обучали своих украинских коллег передвигаться на танках Challenger 2 по разным типам покрытия – асфальтированным дорогам, грунтам, усложненному рельефу и т.д.

Также там показывают и рассказывают, как воины ВСУ ознакомились со снарядами для вооружения танка и отрабатывали процессы на специальных симуляторах.

4 марта 2023 года посол Украины в Лондоне Вадим Пристайко заявил, что Британия обещала Украине 14 танков Challenger 2, но по результатам визита президента Владимира Зеленского было договорено, что это количество вырастет вдвое.

21 марта 2023 года заместитель министра обороны Британии баронесса Аннабель Голди заявила, что Великобритания планирует передать Украине бронебойные снаряды с оболочками из обедненного урана.

Минобороны Великобритании заявило, что Путин "намеренно пытается дезинформировать" мир, критикуя планы Лондона поставить Украине боеприпасы, содержащие обедненный уран.

Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли заявил, что передача Украине снарядов с обедненным ураном не является ядерной эскалацией.

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Мілана Головань

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