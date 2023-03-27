UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Показали, как ВСУ учились на танках Challenger 2. Фильм от Минобороны Британии – видео

Цей матеріал також доступний українською
27.03.2023, 15:46
Показали, как ВСУ учились на танках Challenger 2. Фильм от Минобороны Британии – видео - Фото
ВСУ на танках Challenger 2 в Британии (Скрин)

Министерство обороны Великобритании в Twitter опубликовало документальный фильм о том, как украинские военные учились на танках Challenger 2.

27 марта силовое ведомство Британии сообщило, что ВСУ завершили обучение на Challenger 2. Воины уже возвращаются домой, а танки, как ожидается, будут использованы в будущем наступлении украинских войск.

В получасовом фильме рассказывается о том, как британские военные обучали своих украинских коллег передвигаться на танках Challenger 2 по разным типам покрытия – асфальтированным дорогам, грунтам, усложненному рельефу и т.д.

Также там показывают и рассказывают, как воины ВСУ ознакомились со снарядами для вооружения танка и отрабатывали процессы на специальных симуляторах.

4 марта 2023 года посол Украины в Лондоне Вадим Пристайко заявил, что Британия обещала Украине 14 танков Challenger 2, но по результатам визита президента Владимира Зеленского было договорено, что это количество вырастет вдвое.

  • 21 марта 2023 года заместитель министра обороны Британии баронесса Аннабель Голди заявила, что Великобритания планирует передать Украине бронебойные снаряды с оболочками из обедненного урана.
  • Минобороны Великобритании заявило, что Путин "намеренно пытается дезинформировать" мир, критикуя планы Лондона поставить Украине боеприпасы, содержащие обедненный уран.
  • Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли заявил, что передача Украине снарядов с обедненным ураном не является ядерной эскалацией.

Читайте также: Глава МИД Британии на ложь Путина об урановых снарядах: Только РФ говорит о ядерном оружии

Мілана Головань
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Великобритания ВСУ война учения фильм танк Challenger 2
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 