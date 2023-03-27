Показали, как ВСУ учились на танках Challenger 2. Фильм от Минобороны Британии – видео
Министерство обороны Великобритании в Twitter опубликовало документальный фильм о том, как украинские военные учились на танках Challenger 2.
27 марта силовое ведомство Британии сообщило, что ВСУ завершили обучение на Challenger 2. Воины уже возвращаются домой, а танки, как ожидается, будут использованы в будущем наступлении украинских войск.
В получасовом фильме рассказывается о том, как британские военные обучали своих украинских коллег передвигаться на танках Challenger 2 по разным типам покрытия – асфальтированным дорогам, грунтам, усложненному рельефу и т.д.
Также там показывают и рассказывают, как воины ВСУ ознакомились со снарядами для вооружения танка и отрабатывали процессы на специальных симуляторах.
4 марта 2023 года посол Украины в Лондоне Вадим Пристайко заявил, что Британия обещала Украине 14 танков Challenger 2, но по результатам визита президента Владимира Зеленского было договорено, что это количество вырастет вдвое.
- 21 марта 2023 года заместитель министра обороны Британии баронесса Аннабель Голди заявила, что Великобритания планирует передать Украине бронебойные снаряды с оболочками из обедненного урана.
- Минобороны Великобритании заявило, что Путин "намеренно пытается дезинформировать" мир, критикуя планы Лондона поставить Украине боеприпасы, содержащие обедненный уран.
- Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли заявил, что передача Украине снарядов с обедненным ураном не является ядерной эскалацией.
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