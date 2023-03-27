ВСУ завершили обучение на танках Challenger 2. Британцы "очень впечатлены компетентностью"

Танкисты Вооруженных Сил Украины завершили обучение на боевых машинах Challenger 2 в Великобритании. Об этом сообщила газета The Guardian со ссылкой на Министерство обороны Британии.

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Британцы заявляют, что воины уже вернулись в Украину после прохождения обучения, а танки, как ожидается, будут использованы в будущем наступлении ВСУ.

Учения длились несколько недель, глава Минобороны Британии Бен Уоллес заявил, что бойцы вернутся на родину "лучше экипированными, но с не меньшей опасностью".

Экипажи прошли подготовку, которая включала в себя инструкции по управлению, вождению и совместной работе в качестве экипажа танка Challenger 2, а также эффективному выявлению и поражению целей.

Лейтенант Джон Стоун, руководивший обучением, заявил, что британские военные были "очень впечатлены уровнем продемонстрированной компетентности".

"Мы не сомневаемся, что наши друзья будут наиболее эффективно использовать танки Challenger 2 в предстоящих боях, защищая свою родину", — сказал офицер.

В Лондоне подчеркнули, что Challenger 2 станет "ступенчатым изменением возможностей" для ВСУ.

21 марта замминистра обороны Британии баронесса Аннабель Голди заявила, что Великобритания планирует передать Украине бронебойные снаряды с оболочками из обедненного урана.

Минобороны Великобритании заявило, что Путин "намеренно пытается дезинформировать" мир, критикуя планы Лондона поставить Украине боеприпасы, содержащие обедненный уран.

Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли заявил, что передача Украине снарядов с обедненным ураном не является ядерной эскалацией.

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Дмитро Гриниченко

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