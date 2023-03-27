UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

ВСУ завершили обучение на танках Challenger 2. Британцы "очень впечатлены компетентностью"

Цей матеріал також доступний українською
27.03.2023, 07:49
ВСУ завершили обучение на танках Challenger 2. Британцы
Танк Challenger 2 (Фото: EPA)

Танкисты Вооруженных Сил Украины завершили обучение на боевых машинах Challenger 2 в Великобритании. Об этом сообщила газета The Guardian со ссылкой на Министерство обороны Британии.

Британцы заявляют, что воины уже вернулись в Украину после прохождения обучения, а танки, как ожидается, будут использованы в будущем наступлении ВСУ. 

Учения длились несколько недель, глава Минобороны Британии Бен Уоллес заявил, что бойцы вернутся на родину "лучше экипированными, но с не меньшей опасностью".

Экипажи прошли подготовку, которая включала в себя инструкции по управлению, вождению и совместной работе в качестве экипажа танка Challenger 2, а также эффективному выявлению и поражению целей.

Лейтенант Джон Стоун, руководивший обучением, заявил, что британские военные были "очень впечатлены уровнем продемонстрированной компетентности".

"Мы не сомневаемся, что наши друзья будут наиболее эффективно использовать танки Challenger 2 в предстоящих боях, защищая свою родину", — сказал офицер. 

В Лондоне подчеркнули, что Challenger 2 станет "ступенчатым изменением возможностей" для ВСУ. 

  • 21 марта замминистра обороны Британии баронесса Аннабель Голди заявила, что Великобритания планирует передать Украине бронебойные снаряды с оболочками из обедненного урана.
  • Минобороны Великобритании заявило, что Путин "намеренно пытается дезинформировать" мир, критикуя планы Лондона поставить Украине боеприпасы, содержащие обедненный уран.
  • Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли заявил, что передача Украине снарядов с обедненным ураном не является ядерной эскалацией. 

Читайте также: Если Россия боится снарядов с обедненным ураном, пусть уберет танки из Украины – Кирби

Дмитро Гриниченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Великобритания война танки военная помощь Бен Уоллес Challenger 2
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 