ВСУ завершили обучение на танках Challenger 2. Британцы "очень впечатлены компетентностью"
Танкисты Вооруженных Сил Украины завершили обучение на боевых машинах Challenger 2 в Великобритании. Об этом сообщила газета The Guardian со ссылкой на Министерство обороны Британии.
Британцы заявляют, что воины уже вернулись в Украину после прохождения обучения, а танки, как ожидается, будут использованы в будущем наступлении ВСУ.
Учения длились несколько недель, глава Минобороны Британии Бен Уоллес заявил, что бойцы вернутся на родину "лучше экипированными, но с не меньшей опасностью".
Экипажи прошли подготовку, которая включала в себя инструкции по управлению, вождению и совместной работе в качестве экипажа танка Challenger 2, а также эффективному выявлению и поражению целей.
Лейтенант Джон Стоун, руководивший обучением, заявил, что британские военные были "очень впечатлены уровнем продемонстрированной компетентности".
"Мы не сомневаемся, что наши друзья будут наиболее эффективно использовать танки Challenger 2 в предстоящих боях, защищая свою родину", — сказал офицер.
В Лондоне подчеркнули, что Challenger 2 станет "ступенчатым изменением возможностей" для ВСУ.
- 21 марта замминистра обороны Британии баронесса Аннабель Голди заявила, что Великобритания планирует передать Украине бронебойные снаряды с оболочками из обедненного урана.
- Минобороны Великобритании заявило, что Путин "намеренно пытается дезинформировать" мир, критикуя планы Лондона поставить Украине боеприпасы, содержащие обедненный уран.
- Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли заявил, что передача Украине снарядов с обедненным ураном не является ядерной эскалацией.
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