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Глава МИД Британии на ложь Путина об урановых снарядах: Только РФ говорит о ядерном оружии

Цей матеріал також доступний українською
22.03.2023, 13:17
Глава МИД Британии на ложь Путина об урановых снарядах: Только РФ говорит о ядерном оружии - Фото
Джеймс Клеверли (Фото: EPA)

Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли заявил, что передача Украине снарядов с обедненным ураном не является ядерной эскалацией. Об этом он сообщил в ответ на реакцию диктатора Владимира Путина, цитирует его канал Sky News.

По его словам, в войне РФ против Украины нет ядерной эскалации, а обедненный уран в танковых снарядах используется для пробития брони. 

"Единственная страна в мире, которая говорит о ядерных проблемах — это Россия. Угрозы для России нет, речь идет исключительно о том, чтобы помочь Украине защитить себя", — сказал дипломат.

Ранее Путин заявил, что Москва отреагирует, если Великобритания предпримет такой шаг, который, по его мнению, означает переход Запада на поставки Украине оружия, содержащего ядерные компоненты.

СПРАВКА. Обедненный уран – металл высокой плотности (примерно в три раза выше плотности железа), в военной промышленности используется для производства комбинированной брони и бронебойных подкалиберных снарядов.

Читайте также: Разведка США: Из-за поражений в Украине Кремль все больше полагается на ядерное оружие

Дмитро Гриниченко
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