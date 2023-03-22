Глава МИД Британии на ложь Путина об урановых снарядах: Только РФ говорит о ядерном оружии

Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли заявил, что передача Украине снарядов с обедненным ураном не является ядерной эскалацией. Об этом он сообщил в ответ на реакцию диктатора Владимира Путина, цитирует его канал Sky News.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По его словам, в войне РФ против Украины нет ядерной эскалации, а обедненный уран в танковых снарядах используется для пробития брони.

"Единственная страна в мире, которая говорит о ядерных проблемах — это Россия. Угрозы для России нет, речь идет исключительно о том, чтобы помочь Украине защитить себя", — сказал дипломат.

Ранее Путин заявил, что Москва отреагирует, если Великобритания предпримет такой шаг, который, по его мнению, означает переход Запада на поставки Украине оружия, содержащего ядерные компоненты.

СПРАВКА. Обедненный уран – металл высокой плотности (примерно в три раза выше плотности железа), в военной промышленности используется для производства комбинированной брони и бронебойных подкалиберных снарядов.

Заместитель министра обороны Британии баронесса Аннабель Голди заявила, что Великобритания планирует передать Украине бронебойные снаряды с оболочками из обедненного урана.

Путин намеренно дезинформирует о снарядах с обедненным ураном — Минобороны Британии.

4 марта посол Украины в Лондоне Вадим Пристайко заявил, что Украина получит от Великобритании вдвое больше танков Challenger 2, чем было обещано первоначально.

Читайте также: Разведка США: Из-за поражений в Украине Кремль все больше полагается на ядерное оружие

Дмитро Гриниченко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.