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Разведка США: из-за поражений в Украине Кремль все больше полагается на ядерное оружие

Цей матеріал також доступний українською
08.03.2023, 20:07
Разведка США: из-за поражений в Украине Кремль все больше полагается на ядерное оружие - Фото
Владимир Путин и Сергей Шойгу (фото: EPA)

По мере того, как для России будут нарастать последствия проигрышей в войне против Украины, Кремль будет все большую ставку делать на свои ядерные, кибернетические и космические ресурсы. Об этом сказано в ежегодном обзоре угроз, который подготовили разведслужбы США. 

В докладе Офиса директора национальной разведки говорится, что военные потери России в Украине ухудшили наземные и авиационные возможности РФ в части конвенциональных вооружений, а потому увеличили для нее значимость ее ядерного оружия. 

Этот тезис также был озвучен сегодня представителями разведсообщества США на слушаниях в комитете по разведке Конгресса США, сообщает CNN

Помимо усиления влияния на политику России ядерной компоненты, разведка считает угрозой кибернетические ресурсы Кремля. В докладе отмечается, что хотя российские кибератаки в войне против Украины не вышли на тот уровень, который можно было ожидать, Россия останется серьезной киберугрозой, поскольку она активно их совершенствует и использует для шпионажа, усиления влияния и проведения атак.

  • В ноябре 2022 года разведка Великобритании заявила, что Путин усиливает репрессивные полномочия российского государства, чтобы еще больше подавить инакомыслие.
  • 28 февраля 2923 года в отчете Службы безопасности Латвии было указано. что несмотря на проблемы, вызванные ходом войны, режим российского диктатора Владимира Путина стабилен, угроз для его существования внутри РФ нет – по крайней мере в ближайшей перспективе. 
Сергій Бережний
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киберугрозы ядерная угроза российская агрессия разведка сша
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