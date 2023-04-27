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Генсек НАТО: Украина получила 1550 бронемашин и 230 танков. Мы подготовили девять бригад

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27.04.2023, 12:50
Генсек НАТО: Украина получила 1550 бронемашин и 230 танков. Мы подготовили девять бригад - Фото
Йенс Столтенберг (Фото: EPA)

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что союзники передали Украине 1550 бронемашин, 230 танков и "огромное" количество боеприпасов. Об этом он сообщил на пресс-конференции с премьер-министром Люксембурга Ксавьером Беттелем.

По его словам, США и союзники по НАТО оказали Украине "беспрецедентную поддержку". 

"Более 98% обещанных Украине боевых машин уже поставлено. Это более 1550 единиц бронетехники, 230 танков и другой техники, в том числе огромное количество боеприпасов", — сказал Столтенберг.

Он отметил, что в общей сложности союзники подготовили и оснастили более девяти новых украинских бронетанковых бригад.

"Это даст Украине сильную позицию для продолжения освобождения оккупированных территорий", — подчеркнул генсек Альянса.

Президент Владимир Зеленский заявил, что ВСУ готовятся к наступлению, и выразил надежду, что победа в войне близка.

Читайте также: Bild: Руководство НАТО считает, что главная цель наступления ВСУ — пробить коридор в Крым

Дмитро Гриниченко
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