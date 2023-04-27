Генсек НАТО: Украина получила 1550 бронемашин и 230 танков. Мы подготовили девять бригад
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что союзники передали Украине 1550 бронемашин, 230 танков и "огромное" количество боеприпасов. Об этом он сообщил на пресс-конференции с премьер-министром Люксембурга Ксавьером Беттелем.
По его словам, США и союзники по НАТО оказали Украине "беспрецедентную поддержку".
"Более 98% обещанных Украине боевых машин уже поставлено. Это более 1550 единиц бронетехники, 230 танков и другой техники, в том числе огромное количество боеприпасов", — сказал Столтенберг.
Он отметил, что в общей сложности союзники подготовили и оснастили более девяти новых украинских бронетанковых бригад.
"Это даст Украине сильную позицию для продолжения освобождения оккупированных территорий", — подчеркнул генсек Альянса.
Президент Владимир Зеленский заявил, что ВСУ готовятся к наступлению, и выразил надежду, что победа в войне близка.
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- Министр обороны Алексей Резников считает, что Украина может вернуть Крым без боев.
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