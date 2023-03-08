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Флотская авиация ВСУ показала работу ударных вертолетов – видео видео

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08.03.2023, 17:13
Фото - скриншот из видео
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Военно-морские силы ВСУ показали в небольшом видео боевую работу ударных вертолетов флотской авиации.

На записи звено из двух вертолетов отрабатывает навесные ракетные залпы. 

"Работает морская авиация", – написали в пояснении к видео ВМС ВСУ. 

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Сергій Бережний
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ВМС ВСУбоевые вертолеты
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