Военно-морские силы ВСУ показали в небольшом видео боевую работу ударных вертолетов флотской авиации.
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На записи звено из двух вертолетов отрабатывает навесные ракетные залпы.
"Работает морская авиация", – написали в пояснении к видео ВМС ВСУ.
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