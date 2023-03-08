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Под Угледаром РФ постоянно атакует позиции 72 ОМБр. Уничтожение техники оккупантов — видео видео

Цей матеріал також доступний українською
08.03.2023, 10:23
Уничтожение оккупантов под Угледаром (Фото: скриншот с видео)
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В районе Угледара россияне постоянно атакуют позиции Вооруженных Сил Украины. Воины 72 отдельной механизированной бригады показали уничтожение техники оккупантов.

Военные заявляют, что противник не оставляет попыток атаковать позиции ВСУ.

"Стабильно убеждаем орду, что это вредно для их здоровья", — говорится в сообщении. 

На видео можно заметить эффектное уничтожение военной техники захватчиков. 

Недавно в районе Угледара и Марьинки ВСУ уничтожили 14 танков, 17 боевых машин пехоты и три многоцелевых бронированных транспортеров российских оккупантов.

Фронт в районе Угледара (Карта: Military Land)

Бойцы 72 ОМБр уничтожили два танка Т-80БВ и БМП "Басурманин" — видео по ссылке

Смотрите также: Угледар. Воины 72 бригады разнесли самоходный миномет особой мощности "Тюльпан" — видео

Дмитро Гриниченко
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войнаДонбасс72 бригадаУгледар
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