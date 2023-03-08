В районе Угледара россияне постоянно атакуют позиции Вооруженных Сил Украины. Воины 72 отдельной механизированной бригады показали уничтожение техники оккупантов.

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Военные заявляют, что противник не оставляет попыток атаковать позиции ВСУ.

"Стабильно убеждаем орду, что это вредно для их здоровья", — говорится в сообщении.

На видео можно заметить эффектное уничтожение военной техники захватчиков.

Недавно в районе Угледара и Марьинки ВСУ уничтожили 14 танков, 17 боевых машин пехоты и три многоцелевых бронированных транспортеров российских оккупантов.

Бойцы 72 ОМБр уничтожили два танка Т-80БВ и БМП "Басурманин" — видео по ссылке.

Ранее спикер Сил обороны Таврийского направления Алексей Дмитрашковский заявлял, что российские оккупанты смогут полноценно наступать только в мае-июне в районе Угледара.

В Институте изучения войны (ISW) считают, что причиной разгрома подразделений 155 бригады морской пехоты Тихоокеанского флота РФ под Угледаром стала неэффективная тактика и большое количество мобилизованных в подразделении.

Под Угледаром уничтожена почти вся элитная 155 бригада морской пехоты ВС РФ.

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Дмитро Гриниченко

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