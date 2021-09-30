В Киеве спустили на воду восьмой артиллерийский катер
30.09.2021, 12:50
Катер Гюрза-М (Фото - progress.gov.ua)
Восьмой малый бронированный артиллерийский катер для ВМС Украины был спущен на воду в Киеве сегодня, 30 сентября. Видео церемонии опубликовал в Facebook депутат Киевского горсовета от Евросолидарности Александр Погребиский.
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На церемонии присутствовали представители Минобороны и ВМС. Восьмой катер Гюрза-М был спущен на воду предприятием "Кузня на Рыбальском".
- В декабре 2016 года в рамках гособоронзаказа Кузня на Рыбальском начала строить два катера Кентавр-ЛК.
- В сентябре 2018-го их спустили на воду, но они до сих пор тестируются. Также в 2018 году завод строил малые бронированные артиллерийские катера (МБАК) Гюрза-М.
- ГБР расследует закупку "Кентавров" Министерством обороны и заявляет о сотнях миллионов гривень ущерба. Они якобы не соответствовали требованиям качества. По этому делу уже вручены подозрения бывшему замминистра обороны и главе Кузни.
- В 2020 году из-за COVID-19 завод остановил строительство третьего катера Кентавр-ЛК и катера Гюрза-М.
- В июле 2021 года строительство катеров на Кузне на Рыбальском было возобновлено.
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