В Киеве спустили на воду восьмой артиллерийский катер

Восьмой малый бронированный артиллерийский катер для ВМС Украины был спущен на воду в Киеве сегодня, 30 сентября. Видео церемонии опубликовал в Facebook депутат Киевского горсовета от Евросолидарности Александр Погребиский.

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На церемонии присутствовали представители Минобороны и ВМС. Восьмой катер Гюрза-М был спущен на воду предприятием "Кузня на Рыбальском".

В декабре 2016 года в рамках гособоронзаказа Кузня на Рыбальском начала строить два катера Кентавр-ЛК.

В сентябре 2018-го их спустили на воду, но они до сих пор тестируются. Также в 2018 году завод строил малые бронированные артиллерийские катера (МБАК) Гюрза-М.

ГБР расследует закупку "Кентавров" Министерством обороны и заявляет о сотнях миллионов гривень ущерба. Они якобы не соответствовали требованиям качества. По этому делу уже вручены подозрения бывшему замминистра обороны и главе Кузни.

В 2020 году из-за COVID-19 завод остановил строительство третьего катера Кентавр-ЛК и катера Гюрза-М.

В июле 2021 года строительство катеров на Кузне на Рыбальском было возобновлено.

Денис Юдин

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