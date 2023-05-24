Россия разгоняет о "ранении Залужного". МО: Он делает свою работу, его не интересуют фейки
Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного не интересуют фейки, которые о нем пытается разгонять Россия. Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр в своем Telegram-канале.
Таким образом, чиновница прокомментировала вбросы российской пропаганды о якобы "ранении Залужного".
Маляр отметила, что за более чем год полномасштабной войны украинцы прошли "колоссальный путь прививки" от фейков РФ и научились "отличать и чувствовать даже между строк" коварство оккупантов.
Однако заместитель главы МО в очередной раз подчеркнула, что нужно учитывать только официальные данные и ни в коем случае не верить обезличенным источникам информации – когда нет ни имени, ни названия учреждения, ни других идентифицирующих признаков.
"Россияне пишут, что что-нибудь случилось с нашим Главкомом. И что? Ну пусть пишут. Мы же это опровергли – неоднократно. Он делает свою работу. И его не обходят эти фейки, как и других командующих, о которых враги пишут выдумки", – добавила чиновница.
- 23 мая 2023 года Залужный обсудил противовоздушную оборону и F-16 с главнокомандующим силами НАТО в Европе.
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