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Россия разгоняет о "ранении Залужного". МО: Он делает свою работу, его не интересуют фейки

Цей матеріал також доступний українською
24.05.2023, 23:30
Россия разгоняет о
Валерий Залужный (Фото: Генштаб ВСУ)

Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного не интересуют фейки, которые о нем пытается разгонять Россия. Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр в своем Telegram-канале.

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Таким образом, чиновница прокомментировала вбросы российской пропаганды о якобы "ранении Залужного".

Маляр отметила, что за более чем год полномасштабной войны украинцы прошли "колоссальный путь прививки" от фейков РФ и научились "отличать и чувствовать даже между строк" коварство оккупантов.

Однако заместитель главы МО в очередной раз подчеркнула, что нужно учитывать только официальные данные и ни в коем случае не верить обезличенным источникам информации – когда нет ни имени, ни названия учреждения, ни других идентифицирующих признаков.

"Россияне пишут, что что-нибудь случилось с нашим Главкомом. И что? Ну пусть пишут. Мы же это опровергли – неоднократно. Он делает свою работу. И его не обходят эти фейки, как и других командующих, о которых враги пишут выдумки", – добавила чиновница.

  • 23 мая 2023 года Залужный обсудил противовоздушную оборону и F-16 с главнокомандующим силами НАТО в Европе.

Читайте также: Маляр опровергла фейк россиян о якобы исчезновении Залужного

Олег Васькив
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войнаВалерий ЗалужныйфейкиАнна Маляр
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