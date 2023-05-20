Маляр опровергла фейк россиян о якобы исчезновении Залужного

Россияне запустили фейк о якобы исчезновении главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр, заверив, что это не соответствует действительности.

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"Главком на месте. Делает свою работу. Только что общались", – написала Маляр.

Она отметила, что это "типичная информационная технология, направленная на деморализацию нашей армии".

Россияне выбрали именно этот момент для своей дезинформационной кампании, потому что напряжение в боях за Бахмут достигло своего пика.

"Сейчас момент распространения понятен – пик напряжения в Бахмуте, когда даже несколько деморализованных военных с нашей стороны им облегчат ситуацию. Собственно, ради этого и куча преждевременных сообщений о "взятии" Бахмута", – написала Маляр.

Ранее сегодня Маляр опровергла заявление российского террориста Евгения Пригожина о том, что оккупанты якобы полностью захватили Бахмут. Ситуация критическая, но украинские защитники все еще держат оборону в районе Самолет, сообщила она.

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