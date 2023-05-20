Маляр спростувала фейк росіян про нібито зникнення Залужного

Росіяни запустили фейк про нібито зникнення головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, запевнивши, що це не відповідає дійсності.

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"Главком на місці. Робить свою роботу. Щойно спілкувалися", – написала Маляр.

Вона зазначила, що це "типова інформаційна технологія, спрямована на деморалізацію нашого війська".

Росіяни обрали саме цей момент для своєї дезінформаційної кампанії, тому що напруга у боях за Бахмут досягла свого піка.

"Наразі момент поширення зрозумілий – пік напруги в Бахмуті, коли навіть декілька деморалізованих військових з нашого боку їм полегшать ситуацію. Власне, заради цього і купа передчасних повідомлень про "взяття" Бахмута", – написала Маляр.

Раніше сьогодні Маляр заперечила заяву російського терориста Євгена Пригожина про те, що окупанти нібито повністю захопили Бахмут. Ситуація критична, але українські захисники все ще тримають оборону в районі Літак, повідомила вона.

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