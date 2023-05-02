UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

В ТрО опровергли вброс Пригожина о якобы уничтожении бронеавто, в котором был Танцюра

Цей матеріал також доступний українською
02.05.2023, 17:44
В ТрО опровергли вброс Пригожина о якобы уничтожении бронеавто, в котором был Танцюра - Фото
Игорь Танцюра (Фото - Сухопутні війська Facebook)

Заявление главаря российской террористической организации Группа Вагнера Евгения Пригожина о будто бы подрыве на востоке Украины бронеавтомобиля, в котором якобы находился командующий Силами территориальной обороны Вооруженных Сил Украины Игорь Танцюра, не соответствует действительности. Об этом в комментарии LIGA.net сообщил офицер службы по связям с общественностью Командования Сил ТрО Денис Зелинский.

Сегодня, 2 мая, российские пропагандисты цитировали Пригожина, который заявил, что оккупанты под Бахмутом якобы уничтожили бронеавтомобиль, "в котором, вероятно, находился Танцюра".

"Мы не комментируем вбросы вражеской пропаганды. Командование Сил территориальной обороны – все живы, все здоровы", – сказал Зелинский.

  • Президент Владимир Зеленский назначил Танцюру командующим Сил территориальной обороны ВСУ почти год назад – 15 мая 2022 года. До него командующим был Юрий Галушкин, с самого создания сил ТрО.
Оксана Житнюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
группа вагнера война бахмут евгений пригожин ТрО Игорь Танцюра
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 