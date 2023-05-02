В ТрО опровергли вброс Пригожина о якобы уничтожении бронеавто, в котором был Танцюра

Заявление главаря российской террористической организации Группа Вагнера Евгения Пригожина о будто бы подрыве на востоке Украины бронеавтомобиля, в котором якобы находился командующий Силами территориальной обороны Вооруженных Сил Украины Игорь Танцюра, не соответствует действительности. Об этом в комментарии LIGA.net сообщил офицер службы по связям с общественностью Командования Сил ТрО Денис Зелинский.

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Сегодня, 2 мая, российские пропагандисты цитировали Пригожина, который заявил, что оккупанты под Бахмутом якобы уничтожили бронеавтомобиль, "в котором, вероятно, находился Танцюра".

"Мы не комментируем вбросы вражеской пропаганды. Командование Сил территориальной обороны – все живы, все здоровы", – сказал Зелинский.

Президент Владимир Зеленский назначил Танцюру командующим Сил территориальной обороны ВСУ почти год назад – 15 мая 2022 года. До него командующим был Юрий Галушкин, с самого создания сил ТрО.

Оксана Житнюк

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