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Зеленский сменил командующего Сил теробороны

Цей матеріал також доступний українською
15.05.2022, 23:35
Зеленский сменил командующего Сил теробороны - Фото
Игорь Танцюра (Фото: Сухопутні війська/Facebook)

Президент Владимир Зеленский в воскресенье, 15 мая, сменил командующего Силами территориальной обороны Вооруженных Сил Украины. Об этом сообщается в указах №336/2022 и №337/2022.

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Вместо Юрия Галушкина, который был командующим ТрО с самого их создания, назначен генерал-майор Игорь Танцюра.

Танцюра раньше был начальником штаба Сухопутных войск ВСУ.

2 мая Зеленский наградил его орденом Богдана Хмельницкого III степени "за личное мужество и самоотверженные действия, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге".

  • Силы территориальной обороны в составе ВСУ были созданы незадолго до начала полномасштабной войны с Россией.
  • Летом 2021 года был принят закон об основах национального сопротивления.
Андрей Водяный
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Владимир Зеленский ВСУ тероборона Юрий Галушкин Игорь Танцюра
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