Зеленский сменил командующего Сил теробороны
15.05.2022, 23:35
Игорь Танцюра (Фото: Сухопутні війська/Facebook)
Президент Владимир Зеленский в воскресенье, 15 мая, сменил командующего Силами территориальной обороны Вооруженных Сил Украины. Об этом сообщается в указах №336/2022 и №337/2022.
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Вместо Юрия Галушкина, который был командующим ТрО с самого их создания, назначен генерал-майор Игорь Танцюра.
Танцюра раньше был начальником штаба Сухопутных войск ВСУ.
2 мая Зеленский наградил его орденом Богдана Хмельницкого III степени "за личное мужество и самоотверженные действия, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге".
- Силы территориальной обороны в составе ВСУ были созданы незадолго до начала полномасштабной войны с Россией.
- Летом 2021 года был принят закон об основах национального сопротивления.
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