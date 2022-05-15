Зеленский сменил командующего Сил теробороны

Президент Владимир Зеленский в воскресенье, 15 мая, сменил командующего Силами территориальной обороны Вооруженных Сил Украины. Об этом сообщается в указах №336/2022 и №337/2022.

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Вместо Юрия Галушкина, который был командующим ТрО с самого их создания, назначен генерал-майор Игорь Танцюра.

Танцюра раньше был начальником штаба Сухопутных войск ВСУ.

2 мая Зеленский наградил его орденом Богдана Хмельницкого III степени "за личное мужество и самоотверженные действия, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге".

Силы территориальной обороны в составе ВСУ были созданы незадолго до начала полномасштабной войны с Россией.

Летом 2021 года был принят закон об основах национального сопротивления.

Андрей Водяный

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