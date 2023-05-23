Залужный обсудил противовоздушную оборону и F-16 с главнокомандующим сил НАТО в Европе
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный провел телефонный разговор с генералом Кристофером Каволи, главнокомандующим Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе и командующим ВС США в Европе.
Ключевыми темами диалога стали необходимость усиления противовоздушной обороны, в том числе с помощью истребителей F-16, и увеличение количества боеприпасов, отметил Залужный.
Также чиновники обсудили важность продолжения совместной работы по обслуживанию и ремонту военной техники.
Залужный рассказал Каволи о количественном и качественном составе украинского войска.
Также он сообщил об инициативе усиления украинской морской пехоты путём создания новых бригад.
"Договорились с генералом Каволи и дальше активно взаимодействовать для укрепления обороноспособности Украины", – говорится в сообщении.
- 16 мая 2023 года Залужный заявил, что украинской ПВО удалось сбить все шесть ракет Х-47 "Кинжал", которыми Россия атаковала Украину.
- 19 мая главнокомандующий провел разговор с главой Объединенного комитета начальников штабов США и поблагодарил командование США за ЗРК Patriot, отметил их эффективную работу против массированных атак россиян дронами и ракетами.
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