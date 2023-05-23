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Залужный обсудил противовоздушную оборону и F-16 с главнокомандующим сил НАТО в Европе

Цей матеріал також доступний українською
23.05.2023, 20:40
Залужный обсудил противовоздушную оборону и F-16 с главнокомандующим сил НАТО в Европе - Фото
Валерий Залужный (Скриншот видео)

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный провел телефонный разговор с генералом Кристофером Каволи, главнокомандующим Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе и командующим ВС США в Европе.

Ключевыми темами диалога стали необходимость усиления противовоздушной обороны, в том числе с помощью истребителей F-16, и увеличение количества боеприпасов, отметил Залужный.

Также чиновники обсудили важность продолжения совместной работы по обслуживанию и ремонту военной техники.

Залужный рассказал Каволи о количественном и качественном составе украинского войска.

Также он сообщил об инициативе усиления украинской морской пехоты путём создания новых бригад.

"Договорились с генералом Каволи и дальше активно взаимодействовать для укрепления обороноспособности Украины", – говорится в сообщении.

  • 16 мая 2023 года Залужный заявил, что украинской ПВО удалось сбить все шесть ракет Х-47 "Кинжал", которыми Россия атаковала Украину.
  • 19 мая главнокомандующий провел разговор с главой Объединенного комитета начальников штабов США и поблагодарил командование США за ЗРК Patriot, отметил их эффективную работу против массированных атак россиян дронами и ракетами.

Читайте также: Маляр опровергла фейк россиян о якобы исчезновении Залужного

Артём Джерипа
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