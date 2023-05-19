Залужный поговорил с Милли про успехи Patriot и развитие ситуации на фронте

Российские атаки по территории Украины ракетами и дронами стали одной из тем телефонного разговора Главнокомандующего ВСУ генерала Валерия Залужного с главой Объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Залужный сообщил, что проинформировал Милли об обстановке на основных направлениях фронта, продолжении оборонной операции и "подготовке к дальнейшим действиям".

Главком ВСУ поблагодарил командование США за ЗРК Patriot и отметил их эффективную работу против массированных атаках россиян дронами и ракетами разных типов, в том числе Х-47М2 "Кинжал".

"В приоритете – дополнительные системы противовоздушной обороны для усиления защиты нашего неба", – написал Залужный.

Еще одной темой обсуждения были вопросы поставки вооружений и боеприпасов, в частности, дальнобойных снарядов.

Утром 16 мая 2023 года Залужный рассказал, что Россия атаковала Украину 18 ракетами, шесть из которых – это Х-47 "Кинжал". ПВО сбила все цели.

Впоследствии Минобороны РФ обнародовало абсурдное заявление об "уничтожении" Patriot. У Резникова ответили с юмором.

17 мая в Воздушных силах отметили, что уничтожить Patriot ракетой "Кинжал" невозможно.

Читайте также: CNN: Украина использовала Patriot, чтобы сбить российский боевой самолет. ВСУ: Без комментариев

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.