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Залужный поговорил с Милли про успехи Patriot и развитие ситуации на фронте

Цей матеріал також доступний українською
19.05.2023, 21:29
Залужный поговорил с Милли про успехи Patriot и развитие ситуации на фронте - Фото
Валерий Залужный на связи с Марком Милли (фото — пресс-служба Офиса президента)

Российские атаки по территории Украины ракетами и дронами стали одной из тем телефонного разговора Главнокомандующего ВСУ генерала Валерия Залужного с главой Объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли. 

Залужный сообщил, что проинформировал Милли об обстановке на основных направлениях фронта, продолжении оборонной операции и "подготовке к дальнейшим действиям".

Главком ВСУ поблагодарил командование США за ЗРК Patriot и отметил их эффективную работу против массированных атаках россиян дронами и ракетами разных типов, в том числе Х-47М2 "Кинжал".

"В приоритете – дополнительные системы противовоздушной обороны для усиления защиты нашего неба", – написал Залужный.

Еще одной темой обсуждения были вопросы поставки вооружений и боеприпасов, в частности, дальнобойных снарядов. 

Читайте также: CNN: Украина использовала Patriot, чтобы сбить российский боевой самолет. ВСУ: Без комментариев

Сергей Бережной
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