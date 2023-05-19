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Залужний поговорив з Міллі про успіхи Patriot та розвиток ситуації на фронті

Этот материал также доступен на русском
19.05.2023, 21:29
Залужний поговорив з Міллі про успіхи Patriot та розвиток ситуації на фронті - Фото
Валерій Залужний на зв'язку з Марком Міллі (фото - пресслужба Офісу президента)

Російські атаки по території України ракетами та дронами стали однією з тем телефонної розмови Головнокомандувача ЗСУ генерала Валерія Залужного з головою Об'єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі.

Залужний повідомив, що поінформував Міллі про обстановку на основних напрямках фронту, продовження оборонної операції та "підготовку до подальших дій".

Головком ЗСУ подякував командуванню США за ЗРК Patriot та відзначив їх ефективну роботу проти масованих атак росіян дронами та ракетами різних типів, зокрема Х-47М2 "Кинджал".

"У пріоритеті – додаткові системи протиповітряної оборони задля посилення захисту нашого неба", – написав Залужний.

Ще однією темою обговорення були питання постачання озброєнь та боєприпасів, зокрема далекобійних снарядів.

Читайте також: CNN: Україна використала Patriot, щоб збити російський бойовий літак. ЗСУ: Без коментарів

Сергій Бережний
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