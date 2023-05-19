Залужний поговорив з Міллі про успіхи Patriot та розвиток ситуації на фронті

Російські атаки по території України ракетами та дронами стали однією з тем телефонної розмови Головнокомандувача ЗСУ генерала Валерія Залужного з головою Об'єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі.

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Залужний повідомив, що поінформував Міллі про обстановку на основних напрямках фронту, продовження оборонної операції та "підготовку до подальших дій".

Головком ЗСУ подякував командуванню США за ЗРК Patriot та відзначив їх ефективну роботу проти масованих атак росіян дронами та ракетами різних типів, зокрема Х-47М2 "Кинджал".

"У пріоритеті – додаткові системи протиповітряної оборони задля посилення захисту нашого неба", – написав Залужний.

Ще однією темою обговорення були питання постачання озброєнь та боєприпасів, зокрема далекобійних снарядів.

Вранці 16 травня 2023 року Залужний розповів, що Росія атакувала Україну 18 ракетами, шість із яких – це Х-47 "Кинджал". ППО збила всі цілі.

Згодом Міноборони РФ оприлюднила абсурдну заяву про "знищення" Patriot. У Резнікова відповіли з гумором.

17 травня у Повітряних силах зазначили, що знищити Patriot ракетою "Кинджал" неможливо.

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