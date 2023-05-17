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"Не беспокойтесь о судьбе Патриота". Patriot нельзя уничтожить каким-то "Кинжалом" – ВСУ

Цей матеріал також доступний українською
17.05.2023, 09:09
Юрий Игнат (скриншот видео)

Спикер Воздушных сил Вооруженных Сил Украины Юрий Игнат призвал украинцев не беспокоиться о судьбе ЗРК Patriot, комментируя в эфире телемарафона появившиеся сообщения о его якобы повреждении российской ракетой "Кинжал".

"Не беспокойтесь о судьбе "Патриота". Patriot – это комплекс батарей, дивизион, система... Все по-разному называют, и никто не может понять по сути, из чего он состоит", – сказал Игнат.

Он пояснил, что дивизион – это командный пункт, в котором боевое обеспечение отслеживает воздушные цели, получает информацию о воздушной обстановке в зоне своей ответственности и отрабатывает по воздушным целям. Может работать в ручном, полуавтоматическом и автоматическом режиме.

"Именно автоматический режим работы Patriot позволяет ему без вмешательства человека сбивать воздушные цели, как это было той ночью", – рассказал Игнат.

Кроме того, у Patriot есть радар, который обеспечивает информацию и находится на удалении от дивизиона.

И наконец у Patriot есть до восьми пусковых установок, в каждой из которых – четыре транспортно-пусковых контейнера, которые также расположены на определенном расстоянии и обеспечивают уже боевую работу – пуски ракет.

"Это собственно и есть Patriot. Уничтожить систему каким-то там "Кинжалом" – это невозможно. Поэтому все, что они рассказывают, пусть останется в архиве их пропаганды", – заявил спикер Воздушных сил.

  • Утром 16 мая главком ВСУ Валерий Залужный заявил, что Россия атаковала Украину 18 ракетами, шесть из которых — это Х-47 "Кинжал". ПВО сбила все цели.
  • Минобороны РФ сообщило об "уничтожении" Patriot. У Резникова ответили с юмором
  • Журналисты CNN, ссылаясь на собственный "источник", писали, что сейчас якобы оценивают степень повреждения системы. После этого в США решат, что дальше делать с ЗРК – полностью восстанавливать или его можно отремонтировать на месте.
  • Позже спикер Белого дома по национальной безопасности Джон Кирби заявил, что США не могут подтвердить информацию о том, что ЗРК Patriot был поврежден в Киеве 16 мая.

Читайте также: Как Путин создал миф о непобедимом "Кинжале". И что с ним делает Patriot

Наталья Медведева
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войнаPatriotвоздушные силыЮрий Игнат
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