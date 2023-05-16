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Залужный: Россия атаковала Украину шестью ракетами Х-47 "Кинжал". Все были сбиты ПВО

Цей матеріал також доступний українською
16.05.2023, 08:34
Залужный: Россия атаковала Украину шестью ракетами Х-47
Валерий Залужный (Фото: ОП)

В ночь на 16 мая Россия атаковала Украину 18 ракетами, шесть из которых — это Х-47 "Кинжал". Противовоздушная оборона сбила все цели. Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Валерий Залужный.

По его словам, около 03:30 16 мая враг атаковал Украину с северного, южного и восточного направлений 18 ракетами воздушного, морского и наземного базирования. 

Шесть самолетов МиГ-31К запустили по одной ракете Х-47М2 "Кинжал".

Также РФ выпустила девять крылатых ракет "Калибр" из Черного моря и три ракеты С-300, "Искандер=М". 

Все 18 целей были уничтожены украинской ПВО. 

Кроме этого, противник запустил дроны Shahed-136/131 и три разведчика "Орлан-10" и Supercam. Все были сбиты. 

Ранее военная администрация Киева сообщила, что атака была исключительной по своей плотности — максимальное количество ракет за кратчайший промежуток времени.

  • Ночью 8 мая в небе над Киевской областью и столицей ПВО сбила 35 из 35 "шахедов". LIGA.net побывала в пострадавшем от атаки доме в Киеве и поговорила с жильцами.
  • Под утро 13 мая под Хмельницком прогремели сильные взрывы. До этого был атакован Николаев.

Читайте также: Взрывы в Киеве. ПВО интенсивно отработала по российским ракетам – прошел "дождь обломков"

Дмитрий Гриниченко
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