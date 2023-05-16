Залужный: Россия атаковала Украину шестью ракетами Х-47 "Кинжал". Все были сбиты ПВО

В ночь на 16 мая Россия атаковала Украину 18 ракетами, шесть из которых — это Х-47 "Кинжал". Противовоздушная оборона сбила все цели. Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Валерий Залужный.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По его словам, около 03:30 16 мая враг атаковал Украину с северного, южного и восточного направлений 18 ракетами воздушного, морского и наземного базирования.

Шесть самолетов МиГ-31К запустили по одной ракете Х-47М2 "Кинжал".

Также РФ выпустила девять крылатых ракет "Калибр" из Черного моря и три ракеты С-300, "Искандер=М".

Все 18 целей были уничтожены украинской ПВО.

Кроме этого, противник запустил дроны Shahed-136/131 и три разведчика "Орлан-10" и Supercam. Все были сбиты.

Ранее военная администрация Киева сообщила, что атака была исключительной по своей плотности — максимальное количество ракет за кратчайший промежуток времени.

6 мая 2023 года ВСУ подтвердили уничтожение российского "Кинжала": это произошло впервые за войну — противоракетой ЗРК Patriot.

Ночью 8 мая в небе над Киевской областью и столицей ПВО сбила 35 из 35 "шахедов". LIGA.net побывала в пострадавшем от атаки доме в Киеве и поговорила с жильцами.

Под утро 13 мая под Хмельницком прогремели сильные взрывы. До этого был атакован Николаев.

Читайте также: Взрывы в Киеве. ПВО интенсивно отработала по российским ракетам – прошел "дождь обломков"

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.