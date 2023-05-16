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Киев. Россия ударила максимальным количеством ракет за один раз, вероятно — баллистических

Цей матеріал також доступний українською
16.05.2023, 06:10
Киев. Россия ударила максимальным количеством ракет за один раз, вероятно — баллистических - Фото
Киев (Фото: EPA)

Российские оккупанты устроили "исключительную по своей плотности" ракетную атаку на Киев в ночь на 16 мая. Об этом сообщили в Киевской городской военной администрации.

По словам начальника КГВА Сергея Попко, россияне восьмой раз с начала мая атаковали столицу — в этот раз враг ударил с нескольких направлений беспилотниками, крылатыми и, вероятно, баллистическими ракетами. 

"Атака была исключительной по своей плотности — максимальное количество ракет за кратчайший промежуток времени", — заявил Попко.

Предварительно, подавляющее большинство целей были уничтожены противовоздушной обороны. Воздушные силы сообщат позже о количестве и типе ракет. 

Обломки упали в Соломенском, Шевченковском, Святошинском, Оболонском и Дарницком районах. Больше всего повреждений в Соломенском районе, где загорелось нежилое помещение и несколько автомобилей, пожар ликвидирован. 

В других районах обломки упали на припаркованные машины, придомовую территорию и лесопарковую зону, информации о потерпевших нет. 

  • Ночью 8 мая в небе над Киевской областью и столицей ПВО сбила 35 из 35 "шахедов". LIGA.net побывала в пострадавшем от атаки доме в Киеве и поговорила с жильцами.
  • Под утро 13 мая под Хмельницком прогремели сильные взрывы. До этого был атакован Николаев.

Читайте также: Взрывы в Киеве. ПВО интенсивно отработала по российским ракетам – прошел "дождь обломков"

Дмитрий Гриниченко
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