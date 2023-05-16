Киев. Россия ударила максимальным количеством ракет за один раз, вероятно — баллистических

Российские оккупанты устроили "исключительную по своей плотности" ракетную атаку на Киев в ночь на 16 мая. Об этом сообщили в Киевской городской военной администрации.

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По словам начальника КГВА Сергея Попко, россияне восьмой раз с начала мая атаковали столицу — в этот раз враг ударил с нескольких направлений беспилотниками, крылатыми и, вероятно, баллистическими ракетами.

"Атака была исключительной по своей плотности — максимальное количество ракет за кратчайший промежуток времени", — заявил Попко.

Предварительно, подавляющее большинство целей были уничтожены противовоздушной обороны. Воздушные силы сообщат позже о количестве и типе ракет.

Обломки упали в Соломенском, Шевченковском, Святошинском, Оболонском и Дарницком районах. Больше всего повреждений в Соломенском районе, где загорелось нежилое помещение и несколько автомобилей, пожар ликвидирован.

В других районах обломки упали на припаркованные машины, придомовую территорию и лесопарковую зону, информации о потерпевших нет.

6 мая 2023 года ВСУ подтвердили уничтожение российского "Кинжала": это произошло впервые за войну — противоракетой ЗРК Patriot.

Ночью 8 мая в небе над Киевской областью и столицей ПВО сбила 35 из 35 "шахедов". LIGA.net побывала в пострадавшем от атаки доме в Киеве и поговорила с жильцами.

Под утро 13 мая под Хмельницком прогремели сильные взрывы. До этого был атакован Николаев.

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