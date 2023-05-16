Киев. Россия ударила максимальным количеством ракет за один раз, вероятно — баллистических
Российские оккупанты устроили "исключительную по своей плотности" ракетную атаку на Киев в ночь на 16 мая. Об этом сообщили в Киевской городской военной администрации.
По словам начальника КГВА Сергея Попко, россияне восьмой раз с начала мая атаковали столицу — в этот раз враг ударил с нескольких направлений беспилотниками, крылатыми и, вероятно, баллистическими ракетами.
"Атака была исключительной по своей плотности — максимальное количество ракет за кратчайший промежуток времени", — заявил Попко.
Предварительно, подавляющее большинство целей были уничтожены противовоздушной обороны. Воздушные силы сообщат позже о количестве и типе ракет.
Обломки упали в Соломенском, Шевченковском, Святошинском, Оболонском и Дарницком районах. Больше всего повреждений в Соломенском районе, где загорелось нежилое помещение и несколько автомобилей, пожар ликвидирован.
В других районах обломки упали на припаркованные машины, придомовую территорию и лесопарковую зону, информации о потерпевших нет.
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