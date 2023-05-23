Залужний обговорив протиповітряну оборону та F-16 з головнокомандувачем сил НАТО в Європі

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний провів телефонну розмову з генералом Крістофером Каволі, головнокомандувачем Обʼєднаних збройних сил НАТО в Європі та командувачем ЗС США в Європі.

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Ключовими темами діалогу стали необхідність посилення протиповітряної оборони, зокрема за допомогою винищувачів F-16, та збільшення кількості боєприпасів, зазначив Залужний.

Також посадовці обговорили важливість продовження спільної роботи з обслуговування та ремонту військової техніки.

Залужний розповів Каволі про кількісний та якісний склад українського війська.

Також він повідомив про ініціативу посилення української морської піхоти шляхом створення нових бригад.

"Домовилися з генералом Каволі й надалі активно взаємодіяти задля зміцнення обороноздатності України", – йдеться у повідомленні.

16 травня 2023 року Залужний заявив, що українській ППО вдалось збити усі шість ракет Х-47 "Кинджал", якими Росія атакувала Україну.

19 травня головнокомандувач провів розмову з головою Об'єднаного комітету начальників штабів США та подякував командуванню США за ЗРК Patriot, відзначив їхню ефективну роботу проти масованих атак росіян дронами та ракетами.

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