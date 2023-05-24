Росія розганяє про "поранення Залужного". МО: Він робить свою роботу, його не цікавлять фейки

Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного не цікавлять фейки, які про нього намагається розганяти Росія. Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр у своєму Telegram-каналі.

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Таким чином посадовиця прокоментувала вкиди російської пропаганди про нібито "поранення Залужного".

Маляр зазначила, що за понад рік повномасштабної війни українці пройшли "колосальний шлях щеплення" від фейків РФ і навчилися "вирізняти та відчувати навіть між рядків" підступність окупантів.

Однак заступниця глави МО вкотре наголосила, що потрібно зважати лише на офіційні дані та у жодному разі не вірити знеособленим джерелам інформації – коли немає ні імені, ні назви установи, ні інших ідентифікуючих ознак.

"Росіяни пишуть, що щось трапилось з нашим Головкомом. І що? Ну хай пишуть. Ми ж це спростували – неодноразово. Він робить свою роботу. І його не обходять ці фейки, як і інших командувачів, про яких вороги пишуть вигадки", – додала посадовиця.

23 травня 2023 року Залужний обговорив протиповітряну оборону та F-16 з головнокомандувачем сил НАТО в Європі.

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