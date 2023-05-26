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Залужний з посмішкою передав ще один привіт. Нове відео з головкомом ЗСУ видео

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26.05.2023, 18:16
Валерій Залужний і Анатолій Штефан (скриншот відео)
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Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний знявся у ще одному ролику. Відео опублікував у Telegram журналіст, полковник ЗСУ Анатолій Штефан.

На відео Залужний посміхається та всім дякує.

"Дякую всім. Разом переможемо", – сказав головком.

На слова Штефана "Слава Україні" – Залужний відповів: "Героям слава".

  • Росія протягом травня розганяла фейки, що із Залужним начебто "щось трапилося": то він нібито "в тюрмі", то нібито "на Кіпрі", то нібито "вбитий", то нібито "важкопоранений". Міноборони спростовувало російську дезінформацію, але пропагандисти країни-агресора не вгамовувалися.
  • 25 травня Штефан опублікував перше відео із головкомом.

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Наталія Медведєва
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війнафейкВалерій Залужний
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