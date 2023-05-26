Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний знявся у ще одному ролику. Відео опублікував у Telegram журналіст, полковник ЗСУ Анатолій Штефан.

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На відео Залужний посміхається та всім дякує.

"Дякую всім. Разом переможемо", – сказав головком.

На слова Штефана "Слава Україні" – Залужний відповів: "Героям слава".

Росія протягом травня розганяла фейки, що із Залужним начебто "щось трапилося": то він нібито "в тюрмі", то нібито "на Кіпрі", то нібито "вбитий", то нібито "важкопоранений". Міноборони спростовувало російську дезінформацію, але пропагандисти країни-агресора не вгамовувалися.

25 травня Штефан опублікував перше відео із головкомом.

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