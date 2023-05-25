Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний записав відеозвернення, яке опублікував у Telegram журналіст, полковник ЗСУ Анатолій Штефан.

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"Щиро дякую всім українцям. Разом обовʼязково переможемо. І не тільки сьогодні. Завжди!" – сказав Залужний.

Росія протягом травня розганяла фейки, що з Залужним нібито "щось трапилось" – то він нібито "у тюрмі", то нібито "на Кіпрі", то нібито "вбитий", то нібито "важко поранений". Міноборони спростовувало російську дезінформацію, але пропагандисти країни-агресора не вгамовувалися.

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