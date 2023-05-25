Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный записал видеообращение, которое опубликовал в Telegram журналист, полковник ВСУ Анатолий Штефан.

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"Искренне благодарю всех украинцев. Вместе обязательно победим. И не только сегодня. Всегда!" – сказал Залужный.

Россия в течение мая разгоняла фейки, что с Залужным якобы "что-то случилось" – то он якобы "в тюрьме", то якобы "на Кипре", то якобы "убит", то якобы "тяжело ранен". Минобороны опровергало российскую дезинформацию, но пропагандисты страны-агрессора не унимались.

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