Роспропаганда "тяжело ранила" Буданова. ГУР: Здоровье у него прекрасное, дела идут отлично

Представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов опроверг фейк российской пропаганды о якобы "тяжелом ранении" начальника ГУР Кирилла Буданова. Об этом он сообщил в эфире национального телемарафона.

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По его словам, он недавно общался с Будановым и тот чувствует себя хорошо.

"Отлично у него дела, прекрасное здоровье, только общались с командиром. Он полон планов, весь в работе, очень мало свободного времени, огромное количество задач, которые связаны с восстановлением украинского суверенитета и наказанием врагов Украины", — сказал Юсов.

Он отметил, что, исходя из этого, жителям временно оккупированных территорий и населению РФ рекомендуется держаться подальше от военных объектов российской армии.

Ранее пропагандистские ресурсы Кремля распространили фейковую новость о якобы "ракетном ударе по зданию ГУР и тяжелом ранении Буданова".

Россия в течение мая разгоняла фейки, что с главкомом Залужным вроде бы "что-то случилось": то он якобы "в тюрьме", то якобы "на Кипре", то якобы "убит", то якобы "тяжело ранен".

Минобороны опровергало российскую дезинформацию, но пропагандисты страны-агрессора не унимались. 25 мая полковник ВСУ Штефан опубликовал первое видео с главкомом.

Залужный с улыбкой передал еще один привет. Новое видео с главкомом ВСУ.

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