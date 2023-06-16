Роспропаганда "тяжко поранила" Буданова. ГУР: Здоров'я у нього прекрасне, справи йдуть чудово

Представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов спростував фейк російської пропаганди про нібито "тяжке поранення" начальника ГУР Кирила Буданова. Про це він повідомив в ефірі національного телемарафону.

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За його словами, він нещодавно спілкувався з Будановим і той почувається добре.

"Відмінно у нього справи, чудове здоров'я, тільки спілкувалися з командиром. Він сповнений планів, весь у роботі, дуже мало вільного часу, величезна кількість завдань, пов'язаних із відновленням українського суверенітету та покаранням ворогів України", — сказав Юсов.

Він зазначив, що, виходячи з цього, мешканцям тимчасово окупованих територій та населенню РФ рекомендується триматися якомога далі від військових об'єктів російської армії.

Раніше пропагандистські ресурси Кремля поширили фейкову новину про нібито "ракетний удар по будівлі ГУР і тяжке поранення Буданова".

Росія протягом травня розганяла фейки, що із головкомом Залужним начебто "щось трапилося": то він нібито "в тюрмі", то нібито "на Кіпрі", то нібито "вбитий", то нібито "тяжкопоранений".

Міноборони спростовувало російську дезінформацію, але пропагандисти країни-агресора не вгамовувалися. 25 травня полковник ЗСУ Штефан опублікував перше відео із головкомом.

Залужний з посмішкою передав ще один привіт. Нове відео з головкомом ЗСУ.

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