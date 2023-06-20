Буданов вышел в прямой эфир: говорит, россияне "недоработали" фейк о его смерти

Начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов считает, что россияне "недоработали" фейк о его ранении/смерти. Об этом он сказал 20 июня во время прямого включения на телемарафоне.

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Буданова спросили, как он реагирует на фейки россиян, и есть ли, по его мнению, какая-nо логика в том, что подобные вбросы со стороны РФ появились именно сейчас.

"Как я на это реагирую – во-первых, я это воспринимаю довольно смешно, ну и реагирую так же. Фейки на то и есть фейки – чтобы вызвать какую-то реакцию у аудитории. Но это достаточно, скажем так, недоработанные фейки. Все же понимали, что со мной все нормально (те, кто распространял дезинформацию. – Ред.). Далее все четко понимали, что фейк будет развенчан, и они выставят дураками самих себя", – сказал Буданов.

Однако, подчеркнул он, на этот "крючок" россияне поймали "всемирно известных экспертов вроде Ильи Кивы".

Руководитель ГУР напомнил, что Кива "с пеной во рту" рассказывал, что Буданов "сначала погиб, потом воскрес, потом в кому какую-то впал".

"Пусть люди развлекаются", – добавил Буданов.

Российские пропагандисты в последнее время регулярно заявляют о якобы ранении или даже смерти представителей высшего военного руководства Украины. Такие фейки россияне уже распространяли и о Танцюре , и о Залужном.

Позднее оккупанты придумали новый фейк – теперь, по их версии, был "тяжело ранен" Буданов. Россияне ссылались на несуществующую статью в немецком журнале Stern. Через несколько дней в РФ заявили о "смерти" Буданова. Сам он, как говорят в ГУР, "реагирует фирменным смехом" на такие фейки врага.

Сегодня появились свежие фото с Будановым – он жив и здоров, встречался с послом Японии.

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