"Не муляж". Буданов жив и здоров, несмотря на фейки России: свежие фото с начальником ГУР

Начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов жив и здоров, несмотря на фейки российских пропагандистов о ранении или даже смерти руководителя украинской военной разведки. Об этом сообщила первый заместитель министра иностранных дел Эмине Джапарова и опубликовала в Facebook фото с Будановым и японским послом.

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После провала российского фейка о ранении или смерти главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного оккупанты придумали новый – теперь, по их версии, был "тяжело ранен" Буданов. Россияне при этом сослались на несуществующую статью в немецком журнале Stern. Через несколько дней в РФ заявили о "смерти" Буданова. Сам он, по словам сотрудников разведки, "реагирует фирменным смехом" на такие фейки врага.

Под свежими фото с Будановым Джапарова написала: "Дискутировали, обменивались мнениями, планировали с послом Японии в Украине господином Мацудой Кунинори. Не муляж, все участники встречи живы и здоровы".

На видео от 11 июня о том, что "планы любят тишину", которое записывалось в кабинете Буданова, рядом с начальником ГУР было два флажка – украинский и японский.

Российские пропагандисты в последнее время регулярно заявляют о якобы ранении или даже смерти представителей высшего военного руководства Украины. Такие фейки россияне уже распространяли и о Танцюре, и о Залужном.

19 июня президент Зеленский провел заседание Ставки, акцент в докладах был на двух темах: фронт и бригады наступления. В заседании участвовал и Буданов.

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