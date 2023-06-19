Буданов дал комментарий Kyiv Post: Создаем отряд бессмертных, чтобы кошмарить россиян

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов дал эксклюзивный комментарий изданию Kyiv Post, в котором сказал, что сейчас в Украине формируется "отряд бессмертных", который будет "приходить во сны к российским обывателям, которые стремились захватить Украину, и их кошмарить".

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"Сейчас в Украине создается специальный отряд бессмертных командующих – Валерий Залужный, я, Степан Бандера, Симон Петлюра, Иван Мазепа. Поэтому у россиян и их пропагандистов еще будет очень много работы в нервной, истерической обстановке. Отряд бессмертных будет ночью приходить во сны к российским обывателям, стремившимся захватить Украину, и их кошмарить", – сказал Буданов.

Пропагандистские ресурсы Кремля с начала июня распространяют фейковые новости о якобы "тяжелом ранении Буданова" после ракетного удара по зданию ГУР в Киеве. 16 июня Юсов заявил, что Буданов здоров и у него все хорошо.

Россия в течение мая разгоняла фейки, что с главкомом Залужным "что-то случилось": то он якобы "в тюрьме", то якобы "на Кипре", то якобы "убит", то якобы "тяжело ранен". Минобороны опровергало российскую дезинформацию, но пропагандисты страны-агрессора не унимались. 25 мая полковник ВСУ Штефан опубликовал первое видео с главкомом.

Залужный с улыбкой передал еще один привет. Новое видео с главкомом ВСУ.

Сегодня, 19 июня, президент Владимир Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего, на котором присутствовал и руководитель ГУР.

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