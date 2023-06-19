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Буданов дав коментар Kyiv Post: Створюємо загін безсмертних, щоб кошмарити росіян

Этот материал также доступен на русском
19.06.2023, 17:55
Буданов дав коментар Kyiv Post: Створюємо загін безсмертних, щоб кошмарити росіян - Фото
Кирило Буданов (Фото: Офіс президента)

Керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов дав ексклюзивний коментар виданню Kyiv Post, в якому сказав, що зараз в Україні формується "загін безсмертних", який буде "приходити у сни до російських обивателів, які прагнули захопити Україну, і їх кошмарити".

"Зараз в Україні створюється спеціальний загін безсмертних командувачів – Валерій Залужний, я, Степан Бандера, Симон Петлюра, Іван Мазепа. Тому у росіян і їхніх пропагандистів ще буде дуже багато роботи в нервовій, істеричній обстановці. Загін безсмертних буде серед ночі приходити у сни до російських обивателів, які прагнули захопити Україну, і їх кошмарити", – сказав Буданов.

  • Пропагандистські ресурси Кремля з початку червня поширюють фейкові новини про нібито "тяжке поранення Буданова" після ракетного удару по будівлі ГУР в Києві. 16 червня Юсов заявив, що Буданов здоровий і в нього все добре.
  • Росія протягом травня розганяла фейки, що з головкомом Залужним "щось трапилося": то він нібито "в тюрмі", то нібито "на Кіпрі", то нібито "вбитий", то нібито "тяжкопоранений". Міноборони спростовувало російську дезінформацію, але пропагандисти країни-агресора не вгамовувалися. 25 травня полковник ЗСУ Штефан опублікував перше відео із головкомом.

Читайте також: Пропаганда РФ створила фейк про те, що Буданов в комі, посилаючись на уявну статтю в Stern 

Вадим Ребрина
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