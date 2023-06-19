Буданов дав коментар Kyiv Post: Створюємо загін безсмертних, щоб кошмарити росіян

Керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов дав ексклюзивний коментар виданню Kyiv Post, в якому сказав, що зараз в Україні формується "загін безсмертних", який буде "приходити у сни до російських обивателів, які прагнули захопити Україну, і їх кошмарити".

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"Зараз в Україні створюється спеціальний загін безсмертних командувачів – Валерій Залужний, я, Степан Бандера, Симон Петлюра, Іван Мазепа. Тому у росіян і їхніх пропагандистів ще буде дуже багато роботи в нервовій, істеричній обстановці. Загін безсмертних буде серед ночі приходити у сни до російських обивателів, які прагнули захопити Україну, і їх кошмарити", – сказав Буданов.

Пропагандистські ресурси Кремля з початку червня поширюють фейкові новини про нібито "тяжке поранення Буданова" після ракетного удару по будівлі ГУР в Києві. 16 червня Юсов заявив, що Буданов здоровий і в нього все добре.

Росія протягом травня розганяла фейки, що з головкомом Залужним "щось трапилося": то він нібито "в тюрмі", то нібито "на Кіпрі", то нібито "вбитий", то нібито "тяжкопоранений". Міноборони спростовувало російську дезінформацію, але пропагандисти країни-агресора не вгамовувалися. 25 травня полковник ЗСУ Штефан опублікував перше відео із головкомом.

Залужний з посмішкою передав ще один привіт. Нове відео з головкомом ЗСУ.

Сьогодні, 19 червня, президент Володимир Зеленський провів засідання Ставки верховного головнокомандувача, на якій був присутній і керівник ГУР.

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