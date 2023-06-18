Пропаганда РФ створила фейк про те, що Буданов в комі, посилаючись на уявну статтю в Stern

Російська пропаганда у суботу запустила новий фейк про те, що очільник Головного управління розвідки України Кирило Буданов нібито перебуває в комі після обстрілу, посилаючись при цьому на статтю в журналі Stern, якої не існує. Німецьке видання було змушене публікувати спростування з цього приводу.

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"Stern не публікував такої новини. Отже, ця історія – не більше ніж відвертий фейк, чергова фальшива новина російських пропагандистів", – заявив журнал.

Видання наголосило, що останній матеріал Stern про Буданова датовано ще 28 лютого. У ньому наводилася думка глави ГУР України щодо того, чи Китай поставлятиме зброю Москві.

Дезінформація про "важке поранення" Буданова та його перебування в комі в одній з німецьких клінік з'явилася в російському сегменті Telegram, зокрема її опублікував канал пропагандиста Володимира Соловйова.

Пізніше фейк оприлюднили й іншими мовами. Так, на сайті фейкового, як пише Stern, італійського агентства новин Nova News, яке використовується РФ для поширення російської пропаганди, статтю на цю тему опублікували англійською, іспанською, італійською, німецькою, сербською, французькою та хорватською мовами.

Пропагандистські ресурси Кремля з початку червня поширюють фейкові новини про нібито "тяжке поранення Буданова" після ракетного удару по будівлі ГУР в Києві. 16 червня представник ГУР Андрій Юсов заявив, що Буданов здоровий і в нього все добре.

Росія протягом травня розганяла фейки, що з головкомом Залужним "щось трапилося": то він нібито "в тюрмі", то нібито "на Кіпрі", то нібито "вбитий", то нібито "тяжкопоранений".

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