Пропаганда РФ создала фейк о ранении Буданова, сославшись на несуществующую статью в Stern

Российская пропаганда в субботу запустила новый фейк о том, что руководитель Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов якобы находится в коме после обстрела, сославшись при этом на несуществующую статью в журнале Stern. Немецкое издание было вынуждено публиковать опровержение на этот счет.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Stern не публиковал такой новости. Следовательно, эта история – не более чем откровенный фейк, очередная фальшивая новость российских пропагандистов", – заявил журнал.

Издание подчеркнуло, что последний материал Stern о Буданове датирован еще 28 февраля. В нем приводилось мнение главы ГУР Украины по поводу того, будет ли Китай поставлять оружие Москве.

Дезинформация о "тяжелом ранении" Буданова и его пребывании в коме в одной из немецких клиник появилась в российском сегменте Telegram, в том числе ее опубликовал канал пропагандиста Владимира Соловьева.

Позже фейк появился и на других языках. Так, на сайте фейкового, как пишет Stern, итальянского новостного агентства Nova News, используемого РФ для распространения российской пропаганды, статью на эту тему опубликовали на английском, испанском, итальянском, немецком, сербском, французском и хорватском языках.

Пропагандистские ресурсы Кремля с начала июня распространяют фейковые новости о якобы "тяжелом ранении Буданова" после ракетного удара по зданию ГУР в Киеве. 16 июня представитель ГУР Андрей Юсов заявил, что Буданов здоров и у него все хорошо.

Россия в течение мая разгоняла фейки, что с главкомом Залужным "что-то случилось": то он якобы "в тюрьме", то якобы "на Кипре", то якобы "убит", то якобы "тяжело ранен".

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.