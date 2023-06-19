Зеленский собирал Ставку – говорили о контрнаступлении. Присутствовал и Буданов

Днем 19 июня президент Владимир Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего, акцент в докладах был на двух темах: на фронте и бригадах наступления.

Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube

"Докладывали Сырский, Тарнавский, Залужный, Буданов", – уточнил глава государства.

По его словам, речь шла об оперативной обстановке, обеспечении боеприпасами, а также о прогнозах действий российских оккупантов на ближайшее время.

Зеленский добавил, что министр внутренних дел Игорь Клименко отчитался о подготовке бригад Нацгвардии и пограничников, обеспечении их техникой и всем необходимым для выполнения боевых задач.

После недавней эпопеи с российским фейком о "ранении/смерти" главкома ВСУ Валерия Залужного оккупанты сочинили новый: что глава ГУР Кирилл Буданов был "тяжело ранен". Сослались при этом на несуществующую статью в немецком журнале Stern. Спустя пару дней сказка россиян закончилась "смертью Буданова". Сам он, по словам сотрудников разведки, веселится от таких фейков противника и "реагирует фирменным смехом".

12 июня на прошлой Ставке Зеленский заявил о "неутешительных" результатах проверки укрытий и анонсировал решения.

Продолжается наступление ВСУ на юге. 19 июня генерал Тарнавский сообщил, что за сутки "есть продвижение, поражено 47 единиц техники" противника.

Минобороны назвало соотношение потерь армии РФ и ВСУ на двух направлениях контрнаступления.

Смотрите видео: Бойцы ВСУ освободили Пятихатки Запорожской области

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.