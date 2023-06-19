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Зеленский собирал Ставку – говорили о контрнаступлении. Присутствовал и Буданов

Цей матеріал також доступний українською
19.06.2023, 13:31
Зеленский собирал Ставку – говорили о контрнаступлении. Присутствовал и Буданов - Фото
Владимир Зеленский (Фото — Офис президента)

Днем 19 июня президент Владимир Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего, акцент в докладах был на двух темах: на фронте и бригадах наступления.

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"Докладывали Сырский, Тарнавский, Залужный, Буданов", – уточнил глава государства.

По его словам, речь шла об оперативной обстановке, обеспечении боеприпасами, а также о прогнозах действий российских оккупантов на ближайшее время.

Зеленский добавил, что министр внутренних дел Игорь Клименко отчитался о подготовке бригад Нацгвардии и пограничников, обеспечении их техникой и всем необходимым для выполнения боевых задач.

После недавней эпопеи с российским фейком о "ранении/смерти" главкома ВСУ Валерия Залужного оккупанты сочинили новый: что глава ГУР Кирилл Буданов был "тяжело ранен". Сослались при этом на несуществующую статью в немецком журнале Stern. Спустя пару дней сказка россиян закончилась "смертью Буданова". Сам он, по словам сотрудников разведки, веселится от таких фейков противника и "реагирует фирменным смехом".

Смотрите видео: Бойцы ВСУ освободили Пятихатки Запорожской области

Евгений Пилипенко
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