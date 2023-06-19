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Наступление ВСУ на юге. Генерал Тарнавский: Есть продвижение, поражено 47 единиц техники

Цей матеріал також доступний українською
19.06.2023, 13:18
Наступление ВСУ на юге. Генерал Тарнавский: Есть продвижение, поражено 47 единиц техники - Фото
Александр Тарнавский (Фото: ВСУ)

На Таврическом направлении Силы обороны продвигаются в результате успешных штурмов, за сутки поражено 47 единиц техники россиян. Об этом сообщил командующий направлением генерал Александр Тарнавский.

По его словам, украинские воины "заметно продвигаются" на юге — ракетчики и артиллеристы за сутки выполнили 1298 огневых задач. 

Россияне потеряли более двух рот убитыми и ранеными — уничтожено и повреждено 47 единиц боевой техники.

Список пораженных целей: три танка, девять боевых машин пехоты, по два беспилотника "Орлан-10" и Zala, один БпЛА Supercam, четыре самоходные артиллерийские установки "Акация", реактивная система "Град", две гаубицы "Мста-Б", две пушки "Мста-С", зенитно-ракетный комплекс С-300, ЗРК "Бук" и станция радиоэлектронной борьбы "Поле-21". 

Уничтожено шесть мест хранения боеприпасов врага. 

  • 15 июня в Генштабе сообщили, что ВСУ продолжают наступление в Запорожской области в направлении Бердянска.
  • Минобороны назвало соотношение потерь армии РФ и ВСУ на двух направлениях контрнаступления.
  • 19 июня Минобороны сообщило, что ВСУ наступают на Мелитополь и Бердянск, за неделю освобождено восемь населенных пунктов на Таврическом направлении: Новодаровка, Левадное, Сторожевое, Макаровка, Благодатное, Лобковое, Нескучное и Пятихатки. 

Смотрите также: Бойцы ВСУ освободили Пятихатки Запорожской области – видео

Дмитрий Гриниченко
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