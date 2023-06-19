Наступ ЗСУ на півдні. Генерал Тарнавський: Є помітне просування, уражено 47 одиниць техніки

На Таврійському напрямку Сили оборони просуваються внаслідок успішних штурмів, за добу уражено 47 одиниць техніки росіян. Про це повідомив командувач напрямку генерал Олександр Тарнавський.

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За його словами, українські воїни "помітно просуваються" на півдні — ракетники та артилеристи за добу виконали 1298 вогневих завдань.

Росіяни втратили понад дві роти вбитими та пораненими — знищено та пошкоджено 47 одиниць бойової техніки.

Список уражених цілей: три танки, дев'ять бойових машин піхоти, по два безпілотники "Орлан-10" та Zala, один БпЛА Supercam, чотири самохідні артилерійські установки "Акація", реактивна система "Град", дві гаубиці "Мста-Б", дві гармати "Мста-С", зенітно-ракетний комплекс С-300, ЗРК "Бук" та станція радіоелектронної боротьби "Поле-21".

Знищено шість місць зберігання боєприпасів ворога.

15 червня в Генштабі повідомили, що ЗСУ продовжують наступ у Запорізькій області у напрямку Бердянська.

Міноборони назвало співвідношення втрат армії РФ та ЗСУ на двох напрямках контрнаступу.

19 червня Міноборони повідомило, що ЗСУ наступають на Мелітополь та Бердянськ, за тиждень звільнено вісім населених пунктів на Таврійському напрямку: Новодарівка, Левадне, Сторожове, Макарівка, Благодатне, Лобкове, Нескучне та П'ятихатки.

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