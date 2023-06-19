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Зеленський збирав Ставку – говорили про контрнаступ. Був присутній і Буданов

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19.06.2023, 13:31
Зеленський збирав Ставку – говорили про контрнаступ. Був присутній і Буданов - Фото
Володимир Зеленський (Фото — Офіс президента)

Вдень 19 червня президент Володимир Зеленський провів засідання Ставки верховного головнокомандувача, акцент у доповідях був на двох темах: на фронті та бригадах наступу.

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"Доповідали Сирський, Тарнавський, Залужний, Буданов", – уточнив глава держави.

За його словами, йшлося про оперативну обстановку, забезпечення боєприпасами, а також про прогнози дій російських окупантів на найближчий час.

Зеленський додав, що міністр внутрішніх справ Ігор Клименко звітував про підготовку бригад Нацгвардії та прикордонників, забезпечення їх технікою та всім необхідним для виконання бойових завдань.

Після епопеї з російським фейком про "поранення/смерть" головкому ЗСУ Валерія Залужного окупанти вигадали новий: що начальник ГУР Кирило Буданов нібито був "важко поранений". Послалися при цьому на неіснуючу статтю у німецькому журналі Stern. Через кілька днів казка росіян закінчилася "смертю Буданова". Сам він, за словами співробітників розвідки, веселиться від таких фейків супротивника та "реагує фірмовим сміхом".

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Євген Пилипенко
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