Буданов тішиться від фейків росіян про свою "смерть". Реагує фірмовим сміхом — розвідка

Начальник української військової розвідки Кирило Буданов реагує на фейки російської пропаганди про свою "смерть" зі сміхом. Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов в інтерв'ю журналісту Валерію Калнишу.

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За його словами, з початку великої війни РФ проти України противник неодноразово намагався влаштовувати замахи на президента Володимира Зеленського, керівників спецслужб та військове командування.

"Ворог і зараз намагається шукати слабкі місця. Оскільки не можуть перемогти на полі бою, то хочуть спробувати ліквідувати військово-політичне керівництво України", — сказав Юсов.

Щодо чергових фейків Кремля про "смерть" Буданова він заявив, що голова ГУР працює, займається плануванням та приймає доповіді.

"Кабінет цілий. Працює над тим, щоб розкривати плани ворога і знищувати його. Все дуже добре, настрій робочий. Він певною мірою тішиться такій увазі з боку російської пропаганди. Ви пам'ятаєте фірмовий сміх Буданова, приблизно так і реагує", — резюмував він.

Пропагандистські ресурси Кремля з початку червня поширюють фейкові новини про нібито "тяжке поранення Буданова" після ракетного удару по будівлі ГУР в Києві. 16 червня Юсов заявив, що Буданов здоровий і в нього все добре.

Росія протягом травня розганяла фейки, що з головкомом Залужним "щось трапилося": то він нібито "в тюрмі", то нібито "на Кіпрі", то нібито "вбитий", то нібито "тяжкопоранений". Міноборони спростовувало російську дезінформацію, але пропагандисти країни-агресора не вгамовувалися. 25 травня полковник ЗСУ Штефан опублікував перше відео із головкомом.

Залужний з посмішкою передав ще один привіт. Нове відео з головкомом ЗСУ.

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