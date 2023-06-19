RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
Промокоди
ОСАГО
Вакансії
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Буданов тішиться від фейків росіян про свою "смерть". Реагує фірмовим сміхом — розвідка

Этот материал также доступен на русском
19.06.2023, 08:17
Буданов тішиться від фейків росіян про свою
Кирило Буданов (Фото: скриншот з відео)

Начальник української військової розвідки Кирило Буданов реагує на фейки російської пропаганди про свою "смерть" зі сміхом. Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов в інтерв'ю журналісту Валерію Калнишу.

За його словами, з початку великої війни РФ проти України противник неодноразово намагався влаштовувати замахи на президента Володимира Зеленського, керівників спецслужб та військове командування.

"Ворог і зараз намагається шукати слабкі місця. Оскільки не можуть перемогти на полі бою, то хочуть спробувати ліквідувати військово-політичне керівництво України", — сказав Юсов.

Щодо чергових фейків Кремля про "смерть" Буданова він заявив, що голова ГУР працює, займається плануванням та приймає доповіді.

"Кабінет цілий. Працює над тим, щоб розкривати плани ворога і знищувати його. Все дуже добре, настрій робочий. Він певною мірою тішиться такій увазі з боку російської пропаганди. Ви пам'ятаєте фірмовий сміх Буданова, приблизно так і реагує", — резюмував він.

  • Пропагандистські ресурси Кремля з початку червня поширюють фейкові новини про нібито "тяжке поранення Буданова" після ракетного удару по будівлі ГУР в Києві. 16 червня Юсов заявив, що Буданов здоровий і в нього все добре.
  • Росія протягом травня розганяла фейки, що з головкомом Залужним "щось трапилося": то він нібито "в тюрмі", то нібито "на Кіпрі", то нібито "вбитий", то нібито "тяжкопоранений". Міноборони спростовувало російську дезінформацію, але пропагандисти країни-агресора не вгамовувалися. 25 травня полковник ЗСУ Штефан опублікував перше відео із головкомом.

Читайте також: Пропаганда РФ створила фейк про те, що Буданов в комі, посилаючись на уявну статтю в Stern 

Дмитро Гриниченко
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
війнадезінформаціярозвідкапропагандакирило будановандрій юсов
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 