Буданов радуется фейкам россиян о своей "смерти". Реагирует фирменным смехом — разведка

Начальник украинской военной разведки Кирилл Буданов реагирует на фейки российской пропаганды о своей "смерти" со смехом. Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов в интервью журналисту Валерию Калнышу.

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По его словам, с начала большой войны РФ против Украины противник неоднократно пытался устраивать покушения на президента Владимира Зеленского, руководителей спецслужб и военное командование.

"Враг и сейчас пробует искать слабые места. Так как не могут победить на поле боя, то хотят попытаться ликвидировать военно-политическое руководство Украины", — сказал Юсов.

Насчет очередных фейков Кремля о "смерти" Буданова он заявил, что глава ГУР работает, занимается планированием и принимает доклады.

"Кабинет целый. Работает над тем, чтобы раскрывать планы врага и уничтожать его. Все очень хорошо, настроение рабочее. Он в определенной мере радуется такому вниманию со стороны российской пропаганды. Вы помните фирменный смех Буданова, примерно так и реагирует", — резюмировал он.

Пропагандистские ресурсы Кремля с начала июня распространяют фейковые новости о якобы "тяжелом ранении Буданова" после ракетного удара по зданию ГУР в Киеве. 16 июня Юсов заявил, что Буданов здоров и у него все хорошо.

Россия в течение мая разгоняла фейки, что с главкомом Залужным "что-то случилось": то он якобы "в тюрьме", то якобы "на Кипре", то якобы "убит", то якобы "тяжело ранен". Минобороны опровергало российскую дезинформацию, но пропагандисты страны-агрессора не унимались. 25 мая полковник ВСУ Штефан опубликовал первое видео с главкомом.

Залужный с улыбкой передал еще один привет. Новое видео с главкомом ВСУ.

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