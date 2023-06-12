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Перевірка укриттів. Зеленський заявив про невтішні результати й анонсував певні рішення

Этот материал также доступен на русском
12.06.2023, 22:41
Перевірка укриттів. Зеленський заявив про невтішні результати й анонсував певні рішення - Фото
Владимир Зеленский (Фото - ОП)

Президент Володимир Зеленський анонсував на п’ятницю, 16 червня, певні проєкти рішень у зв’язку із результатами перевірок укриттів після трагедії у Деснянському районі Києва. Про це він сказав у вечірньому відеозверненні.

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Зеленський повідомив, що сьогодні провів чергове засідання Ставки, головною темою якого було просування українських військ на фронті.

"Була на Ставці сьогодні й підсумкова доповідь щодо готовності та неготовності укриттів по всій країні, у найбільших містах і у Києві. Доповідали міністри Клименко, Камишін і Кубраков. Результати, м’яко кажучи, невтішні", – сказав Зеленський.

Він зазначив, що на п’ятницю будуть підготовлені відповідні проєкти рішень – "і щодо тих, хто відповідальний, і щодо забезпечення належного рівня захисту для наших людей в усіх українських містах".

  • Вночі 1 червня Росія атакувала Київ балістичними ракетами. Усі цілі були збиті протиповітряною обороною, проте руйнувань та жертв не вдалося уникнути через падіння уламків. Серед загиблих – дитина.
  • У Деснянському районі загинули троє людей. Один із мешканців, у якого загинула дружина, заявив, що укриття, до якого прибігли люди під час повітряної тривоги, було зачинене. 
  • 2 червня було повідомлено про підозру чотирьом особам – першій заступниці глави Деснянської РДА, директору медзакладу та його заступнику, а також охоронцю.
  • Між Кличком і "слугами" почалися чвари через зачинене укриття.

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Оксана Житнюк
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