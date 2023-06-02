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Трагедія через зачинене укриття у Києві: чотирьом особам повідомлено про підозру

Этот материал также доступен на русском
02.06.2023, 21:07
Трагедія через зачинене укриття у Києві: чотирьом особам повідомлено про підозру - Фото
Фото: КМВА

У справі про зачинене бомбосховище у поліклініці Деснянського району повідомлено про підозру чотирьом особам – першому заступнику Деснянської РДА, директору медзакладу та його заступнику, а також охоронцю. Крім того, поліціянти переконалися, що двері в укриття справді були зачинені. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Трьом чиновникам інкриміновано службову недбалість, що спричинила тяжкі наслідки; охоронцю – залишення в небезпеці, яке призвело до смерті.

Поліціянти опитали очевидців, потерпілих та персонал медустанови. На місці події слідчі вилучили службову документацію, а також відшукали ключі, якими можна було відчинити укриття з обох сторін. "У подальшому правоохоронці зайшли до бомбосховища та переконались, що вхідні двері і справді були зачинені", – йдеться у повідомленні.

Всі четверо підозрюваних затримані. Вирішується питання про обрання запобіжних заходів.

Трагедія через зачинене укриття у Києві: чотирьом особам повідомлено про підозру
  • Вночі 1 червня Росія знову атакувала Київ балістичними ракетами. Всі цілі були збиті протиповітряною обороною, проте руйнувань та жертв не вдалося уникнути через падіння уламків. Серед загиблих – дитина.
  • У Деснянському районі загинули троє людей. Один із мешканців, в якого загинула дружина, заявив, що укриття, до якого прибігли люди під час повітряної тривоги, було зачинене. 

Читайте також: Зеленський: Укриття мають бути доступні цілодобово, це обов'язок місцевої влади

Вадим Ребрина
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