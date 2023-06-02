Трагедия из-за закрытого укрытия в Киеве: четырем лицам сообщено о подозрении

По делу о закрытом бомбоубежище в поликлинике Деснянского района сообщено о подозрении четырем лицам – первому заместителю Деснянской РГА, директору медучреждения и его заместителю, а также охраннику. Кроме того, полицейские убедились, что дверь в укрытие действительно была закрыта. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

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Трем чиновникам инкриминирована служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия; охраннику – оставление в опасности, повлекшее смерть.

Полицейские опросили очевидцев, потерпевших и персонал медучреждения. На месте происшествия следователи изъяли служебную документацию, а также нашли ключи, которыми можно было открыть укрытие с обеих сторон. "В дальнейшем правоохранители зашли в бомбоубежище и убедились, что входная дверь действительно была закрыта", – говорится в сообщении.

Все четыре подозреваемых задержаны. Решается вопрос об избрании мер пресечения.

Ночью 1 июня Россия снова атаковала Киев баллистическими ракетами. Все цели были сбиты противовоздушной обороной, однако разрушений и жертв не удалось избежать из-за падения обломков. Среди погибших – ребенок.

В Деснянском районе погибли три человека. Один из жителей, у которого погибла жена, заявил, что укрытие, к которому прибежали люди во время воздушной тревоги, было закрыто.

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